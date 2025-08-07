Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el corazón del barrio 499 de Río Gallegos, un grupo de mujeres está escribiendo una nueva historia para el deporte local. Se trata de Arcanas Valentín Feilberg, el equipo femenino de fútbol de salón que nació hace apenas dos meses y ya está convocando a chicas de entre 17 y 25 años para sumarse a esta experiencia colectiva que trasciende lo deportivo. Con entrenamientos al aire libre y el sueño de organizar su primer torneo barrial, las Arcanas representan una apuesta concreta por la inclusión, la participación y el fortalecimiento del tejido social a través del deporte.

La iniciativa fue impulsada por Bianca Giménez, actual directora técnica del equipo, y Milagros Anaquín, referente de la junta vecinal Valentín Feilberg, quienes contaron los detalles de la propuesta en diálogo con Radio LU12 AM680. “Arrancamos hace dos meses con chicas de 12 a 17 años, pero por el frío muchas no podían asistir a los entrenamientos, así que decidimos ampliar la convocatoria para jóvenes de 17 a 25”, explicó Bianca, quien llegó a la ciudad hace cinco meses y rápidamente encontró en el barrio un espacio para seguir vinculada al fútbol, ahora desde un nuevo rol.

Bianca, de 25 años, juega desde los siete y conoce de primera mano lo que implica abrirse camino en un mundo históricamente masculinizado. “Empecé jugando con varones porque no había equipos de mujeres. Después, con el tiempo, se fue armando algo más organizado. Cuando llegué al barrio, vi que había un torneo de los chicos de Arcanes —la versión masculina— y pregunté si había posibilidad de armar uno femenino. Así arrancamos con Milagros y Maia, que también es entrenadora”, relató.

El proceso no fue sencillo. La falta de infraestructura, la dificultad para acceder a espacios cerrados y el clima adverso del invierno patagónico obligaron a las organizadoras a adaptar sus planes. Sin embargo, la respuesta del barrio fue inmediata. “Muchas chicas se acercaron desde el primer momento. Algunas de ellas viven en hogares o no tienen acceso a clubes. Esta convocatoria es para que sepan que tienen un lugar donde jugar, donde sentirse parte de algo”, sostuvo Bianca.

Por su parte, Milagros Anaquín, hija de Claudio Anaquín, presidente de la junta vecinal, subrayó el valor comunitario del proyecto. “Nos costaba mucho arrancar con el equipo femenino. Muchas vecinas nos preguntaban cuándo iban a poder sumarse, pero no teníamos quién las entrene. Cuando Bianca se acercó, no lo dudamos. Hoy vemos a las chicas felices, con entusiasmo, y eso nos llena de orgullo”, comentó.

Actualmente, los entrenamientos se realizan en la canchita de césped sintético del barrio, ubicada detrás del gimnasio 17 de Octubre. Sin embargo, el acceso al gimnasio cubierto continúa siendo una demanda. “Pudimos usarlo dos días antes de un torneo, pero cuesta conseguirlo por la cantidad de actividades que tiene. Sería ideal tener ese espacio, sobre todo por las temperaturas”, reconoció Milagros, quien remarcó que los turnos se reparten con los equipos masculinos y que las chicas entrenan con lo que hay: algunos conos, bandas elásticas y pelotas prestadas.

Más allá de las carencias materiales, el grupo avanza con determinación. Ya participaron en su primer torneo y ahora se preparan para organizar el propio: el Torneo Barrial Valentín Feilberg, previsto entre el 20 y 25 de agosto, dependiendo del clima. “Queremos que vengan equipos femeninos del barrio, de otros sectores de la ciudad, que se sumen, que las chicas puedan mostrarse y, si todo va bien, que esto sirva para conseguir recursos, camisetas, pelotas. La idea es armar una cantina para juntar algo de plata y seguir creciendo”, contaron las organizadoras.

El nombre del equipo, Arcanas, surgió como una adaptación de los Arcanes, el conjunto masculino del barrio. “No lo pensamos mucho. Queríamos arrancar y nos pareció que Arcanas era una linda forma de decir que también estábamos presentes”, explicó Bianca entre risas. Por ahora, la camiseta es rosa y los recursos son mínimos, pero el compromiso es total.

La junta vecinal acompaña la iniciativa y articula otras actividades en paralelo: meriendas para chicos, eventos solidarios y una colecta de juguetes de cara al Día de la Niñez, que se celebrará el 16 de agosto. Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a San Pedro Nolasco, Casa 51, en el barrio 499.

“Hoy el fútbol femenino ya no sorprende, pero todavía hay muchas chicas que no encuentran su lugar. Nosotras queremos ser ese espacio. Que sepan que pueden venir, que hay un equipo que las espera, sin prejuicios y con muchas ganas”, cerró Bianca, dejando la puerta abierta para todas aquellas que deseen sumarse.

Para inscribirse o recibir más información, las interesadas pueden comunicarse con Bianca Giménez al 2966 38 89 39 o con Maia Mayorga al 2966 66 94 78.