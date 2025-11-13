La Unión Industrial Argentina (UIA) concretó este jueves su 31ª Conferencia Industrial, bajo el lema “El futuro se produce hoy”. El encuentro reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y economistas para debatir sobre el futuro productivo del país.

Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), dialogó con La Opinión Austral.

“A partir de la estabilización de las principales variables como el dólar, el riesgo país, se abre la oportunidad para que surjan créditos a tasas convenientes para el consumo, para la inversión. Este contexto de estabilidad permite avizorar mayores volúmenes de crédito que van activar y acompañar el crecimiento económico”, manifestó.

En cuanto a la importancia de las reformas laboral, tributaria y jubilatoria, Bolzico sostuvo que Argentina “tiene que normalizar varios aspectos, en impuestos tenemos una carga impositiva no solamente alta sino también con impuestos sumamente distorsivos como son los ingresos brutos, retenciones, impuesto al cheque y también hasta las altas tasas municipales. Todo esto tiene que cambiar, tiene que mejorarse para ir hacia un país más competitivo”.

“Necesitamos menos impuestos y mejores impuestos. Tiene que bajar la cantidad que se extrae, pero también que se haga con mecanismos simples, sencillos y no distorsivos”, remarcó.

Por último, Bolzico destacó que la aprobación del presupuesto permitirá tener “una guía, ordena, que permite ver cómo van a ser los gastos, de dónde van a venir los recursos y todo eso favorece la actividad productiva del sector privado. Es una guía muy útil que ojalá este año sí la tengamos“.