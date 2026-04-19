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El presidente Javier Milei sostuvo que Israel y Argentina son “dos naciones unidas por los mismos valores”, durante la conferencia conjunta que encabezó junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En ese marco, el mandatario señaló que el vínculo entre ambos países está “fortalecido” y remarcó que las dos administraciones impulsan la construcción de “un hemisferio americano más libre”.

“El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores. También significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos”, dijo.

Durante su exposición, también aludió al escenario internacional y destacó el papel de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente. Además, evocó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y ratificó la decisión de su gestión de continuar la lucha contra el terrorismo y el reclamo de justicia.

Por último, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan” y concluyó con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”.

La visita ocurre en un contexto de fuerte tensión en la región y refuerza el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.

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