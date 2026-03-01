Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante su intervención en la Asamblea Legislativa que dejó inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei anunció que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales“, por lo que “todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos presentado hoy”.

“Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, subrayó. Además, llamó a “crear el siglo de las Américas” y resaltó su alianza con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Código Civil, el Código Comercial y el sistema impositivo

Adelantó que impulsará modificaciones al Código Civil y al Código Comercial, junto con cambios en el esquema tributario, con el objetivo de “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque, sostuvo, “necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica”, además de “acuerdos comerciales que incluyen reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”.

Por otra parte, remarcó que la reforma laboral sancionada la semana pasada “modernizará por primera vez en más de 50 años las relaciones laborales en nuestro país, acorde al dinamismo del presente”.

Durante su exposición cuestionó a sectores empresariales y afirmó que no tuvo “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”. Y añadió: “El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”.

“Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta. La mayor responsabilidad cae sobre los políticos, pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”, planteó y acotó que “para este Gobierno la respuesta es no”.

En otro tramo afirmó que “la malaria se ha terminado y la sociedad se inculó el 26 de octubre del año pasado“, en referencia al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. “Tenemos el congreso más reformista de la historia y la fuerza para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, agregó.

Milei arremetió contra CFK: “Es una chorra, fueron los más chorros de la historia“. Ante cuestionamientos por parte de las bancas opositoras, se defendió: “Si, sigan con las operetas que la gente sabe, sabe que son unos mentirosos, sabe que los audios son falsos, saben que el que declaró dijo que era mentira, pero sigan así mintiendo a la gente, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen los crudos”.

Luego profundizó sus críticas con una referencia directa a la exmandataria: “Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa con lo que hizo por vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

En tal aspecto, apuntó: “Los condenaban a la pobreza. ¿De qué hablan si no saben ni siquiera sumar? Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos. ¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“.

