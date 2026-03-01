El presidente Javier Milei cuestionó este domingo a la oposición y afirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “va a seguir a presa”, durante su intervención en la Asamblea Legislativa que dejó inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias.

La sesión conjunta comenzó pasadas las 20, con la vicepresidenta Victoria Villarruel a cargo de la apertura formal. Luego de la designación de las autoridades del comité de recepción, se dispuso un cuarto intermedio previo al mensaje presidencial.

Minutos más tarde, el mandatario accedió al recinto y fue recibido por Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El líder de La Libertad Avanza (LLA) entró al recinto de la Cámara Baja, sede de la sesión conjunta.

Saludó al palco donde se ubicaron sus padres y después se acercó a integrantes del gabinete; el gesto más efusivo fue con el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde las bancas, algunos legisladores entonaron a capela “Panic Show”, tema de La Renga utilizado en actos partidarios, y el jefe de Estado respondió con gestos hacia ese sector.

“CFK es una chorra”

Milei arremetió contra CFK y afirmó: “Es una chorra, fueron los más chorros de la historia“. Ante cuestionamientos por parte de las bancas opositoras, se defendió: “Si, sigan con las operetas que la gente sabe, sabe que son unos mentirosos, sabe que los audios son falsos, saben que el que declaró dijo que era mentira, pero sigan así mintiendo a la gente, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen los crudos”.

Luego profundizó sus críticas con una referencia directa a la exmandataria: “Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa con lo que hizo por vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

En tal aspecto, apuntó: “Los condenaban a la pobreza. ¿De qué hablan si no saben ni siquiera sumar? Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos. ¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“.

En tanto, en el inicio de su exposición dedicó un reconocimiento especial: “Quiero hacer una mención especial porque hoy nos honra el máximo representante del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch (h)”. Así destacó la presencia del economista en el recinto.

Más adelante evocó el escenario económico al momento de asumir, con “indicadores sociales similares a 2021”, dentro de un “combo que nos hubiera conducido a ser Venezuela”. En ese tramo cuestionó la herencia recibida y expresó: “Hace 2 años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos. Hace 2 años estábamos resignados a repetir siempre los mismos errores por la codicia, la impericia y la cobardía de nuestros políticos de siempre. Esos que siempre tienen la fórmula para erradicar todos los males y que siempre fracasaron”.

A continuación planteó: “Sin embargo, hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza, hoy sabemos que hay un camino hacia adelante y sabemos que es posible tomarlo. Estamos haciendo cosas que hemos dejado décadas pendientes. No solo hemos dejado de sentirnos unos perdedores, sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina nuevamente”.

Tras enumerar medidas de su gestión —entre ellas la reforma laboral, presentada como promesa cumplida— se escucharon cánticos de “Presidente, presidente” en los palcos y el bloque oficialista. Dirigiéndose a la oposición, respondió: “Ustedes también podrían gritar porque, aunque no les guste, también soy presidente de ustedes”.

Más tarde agregó: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”. Cuando desde algunas bancas replicaron con “Libra, libra”, contestó: “Sigan con las operaciones que después los voy a buscar cuando se caigan”.

“Son golpistas”

El jefe de Estado sostuvo que, tras las elecciones de septiembre de 2025, existió un ataque coordinado “entre el Congreso de la Nación sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación”. A su criterio, esa situación “generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001”.

Además afirmó: “La política no tenía problemas en tirar en la calle uno o todos los muertos que fueran necesarios con tal de volver al poder. Sin ir más lejos, esto quedó claro en los últimos días tras las declaraciones del gobernador Quintela y de la senadora riojana María Florencia López, que son de ustedes, golpistas“. La referencia apuntó al mandatario de La Rioja, quien a comienzos de semana expresó que “este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.

En ese marco, consideró que el oficialismo contó con “un aliado clave, producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo con Estados Unidos”. En alusión a la gestión de Donald Trump, señaló: “Acudió en ayuda de nuestro país. Y esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino para defendernos contra el embate de los desestabilizadores del antiguo régimen, o sea, de ustedes, los golpistas de siempre”.

“Chilindrina troska”

Milei criticó al Frente de Izquierda, al acusar al diputado Nicolás del Caño de “no representar más que al 5 por ciento”. Con burla, declaró: “Si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande”. Seguidamente, al dirigirse a las bancas que ocupan Myriam Bregman, Romina Del Plá y el propio legislador, lanzó: “¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”.

“Las desregulaciones nos han permitido marcar un negocio”

Valoró el trabajo para avanzar con la desregulación del Estado y enfatizó: “Hemos avanzado con las primeras privatizaciones contempladas en la ley base. Estamos avanzando con los requisitos para privatizar las estantes gracias al trabajo de todo el gobierno, pero en particular de nuestro ministro de regulación, el conocido Federico Sturzenegger. Hemos realizado más de 14.500 desregulaciones. Detrás de cada regulación habría un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo”.

“Las desregulaciones nos han permitido marcar un negocio del mercado aeroportical de pasajeros, y ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente, y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres”, sostuvo.

Asimismo, manifestó: “Hemos desarticulado el siniestro sistema de licencias para las importaciones, gracias a la eliminación de las citas, la ampliación del móvil y la baja de aranceles. Y todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro del RIGI. A través de sistemas efectivos a la inversión, hemos aprobado proyectos por 25 mil millones de dólares en caja de masa y estamos evaluando su actitud en pensiones por los 45 mil millones de dólares. Los 31 proyectos afectados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Y esto es solo un año de vigencia”.

Para añadir: “Dado los resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo y en la votación de esta gestión transformará, no en una excepción, sino en la política de Estado que nos va a garantizar el país más atractivo de la región”.