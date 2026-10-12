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El presidente Javier Milei expresó este lunes su confianza en la continuidad de La Libertad Avanza en el Gobierno y sostuvo que el equipo oficialista ya trabaja en la planificación política para 2027 y los años siguientes. En una entrevista con Radio Mitre, también rechazó los rumores sobre una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y aseguró que el Gobierno está preparado para enfrentar una eventual corrida cambiaria.

Milei aseguró que prepara el camino para la reelección en 2027

Durante la entrevista radial, Milei se mostró convencido de que La Libertad Avanza tendrá posibilidades de imponerse en las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y obtener un segundo mandato.

“Vamos a dar la pelea y creemos que vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar”, afirmó el Presidente. En ese sentido, remarcó su confianza en el resultado electoral: “Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos”.

El mandatario también señaló que su administración ya trabaja en la planificación de los próximos años y mencionó a las áreas de Economía, Desregulación y Capital Humano como parte de esa estrategia.

“Estamos diseñando todo lo que es 2027 en adelante”, sostuvo Milei, al referirse al trabajo de su equipo de Gobierno y a las expectativas electorales del oficialismo.

Milei defendió a Luis Caputo y descartó su salida del Gobierno

Otro de los ejes de la entrevista fue la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, frente a las versiones sobre una posible salida del funcionario.

Milei rechazó esos rumores con una frase contundente y los calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa”. De esta manera, desestimó las especulaciones sobre cambios en el gabinete económico y ratificó su respaldo al titular de la cartera.

La defensa del ministro se produjo en medio de las declaraciones del Presidente sobre la planificación política y económica del oficialismo de cara a 2027, con la continuidad de su equipo como parte del horizonte que proyecta la administración nacional.

El Gobierno asegura que cuenta con US$125.000 millones ante una corrida cambiaria

En materia económica, Milei afirmó que dispone de US$125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“No espero una corrida, pero me preparo”, expresó en Radio Mitre. Con esa declaración, el Presidente buscó transmitir que el Gobierno cuenta con recursos para responder ante un eventual episodio de presión financiera, como el registrado durante el ciclo electoral de 2025.

El mandatario sostuvo que está preparado para afrontar un escenario de esas características, aunque aclaró que no espera que se produzca una corrida cambiaria.

El viaje de Milei a Estados Unidos

En el marco de su agenda internacional, el Presidente tiene previsto viajar este martes a Washington para recibir un premio y posteriormente participar de una actividad en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

La visita se producirá mientras el mandatario mantiene el foco en la estrategia electoral para 2027, la continuidad de su equipo económico y la preparación del Gobierno frente a posibles tensiones en el mercado cambiario.