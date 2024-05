El presidente Javier Milei llegó a Madrid y participó de su primera cita en la agenda de tres días al presentar su libro “El camino del libertario” en el auditorio del diario La Razón. “Estamos domando con mucho éxito la inflación, la economía tocó un piso y ya hay indicadores de que se está recuperando”, aseguró sobre el panorama en la Argentina.

En su primer día en España ratificó el objetivo de cerrar el Banco Central (“Sigue en pie absolutamente”, dijo), insistió con sus críticas a economistas que diagnostican “atraso cambiario”. Respaldó a su ministro de Economía, Luis Caputo, y el plan de ir hacia una competencia de monedas, tanto como reafirmó que levantará el cepo cambiario.

En primera fila del aula magna lo escucha la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Viajaron en el avión presidencial ARG 01 y llegaron al país europeo cerca de las 4 de la madrugada (hora argentina). Los anfitriones del evento son el economista y autor del prólogo, Juan Ramón Rallo; el director del medio, Francisco Marhuenda; y el titular de la Editorial de Deusto, Roger Domingo.

Javier Milei: “Hay recuperación de los salarios reales”

Milei encadenó su explicación sobre los tres motivos por los cuales se viene una “recuperación económica” con la necesidad de reformas que impulsa la Ley Bases en el Congreso y que “van a tardar pero van a salir y se vienen tres mil más”.

“Cómo va a venir la recuperación ahora -arrancó Milei-: en el corto plazo hay recuperación de los salarios reales. Le ganan fuerte a alimentos y bebidas. Las jubilaciones también están mejorando. Eso recompone la demanda”, indicó.

“Otro componente que va a recomponer es la inversión. El saqueo del populismo durante 20 años sobre el capital ha sido enorme. Ahora, hay oportunidades”, afirmó.

“Tercero, nosotros hicimos un ajuste del PBI de 7 puntos y eso que se llevaban los parásitos ahora irá dirigido al sector privado (por ejemplo con créditos)”.

Milei, sobre Ley Bases: “las reformas van a tardar pero van a salir y se vienen más”

Consultado por la Ley Bases que por estos días se debate en el plenario de comisiones en el Senado, Milei contó al medio español que “la reforma más grande la Argentina la hizo Carlos Menem y nuestra Ley Bases es cinco veces más grande, para que se den una idea. Además está el DNU (de desregulación de la economía)”.

“Las reformas van a tardar pero van a salir y se vienen tres mil más”, adelantó. “De esa manera, la Argentina va a ser el país con más libertad del mundo y en 40 años volverá a ser potencia”, proyectó el presidente Milei.

Reiteró ante los españoles que es “especialista en crecimiento con dinero”. También remarcó que “sé cómo hacer crecer la economía y cómo terminar con la inflación” y repasó cómo fue su llegada a la política argentina.

Y concluyó: “Decían que no se podía hacer lo que estamos haciendo pero había que tener coraje. Uno sabe a donde quiere ir pero en el medio hay escollos, torpedos, propios y ajenos, no es una tarea fácil. A veces pareciera que hay algún desvío en las ideas de la libertad pero hay cuestiones de índole política que deben atenderse. Cuando tomo decisiones siempre mi camino está pensado en la libertad”.

Javier Milei: sábado con empresarios, domingo con Vox

Este sábado tendrá reuniones con CEOs de empresas españolas junto a Karina Milei y el embajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez. Será a las 4 de la madrugada (hora argentina).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “serán muy relevantes. Es uno de los orígenes principales que tiene la Argentina en términos de inversiones”, dijo.

Según informó el diario español El País, Milei se verá con ejecutivos de Día, Telefónica, Santander, Iberia, BBVA, Indra, entre otros.

“En lugar de estar preocupados por las diferencias, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, cancerígeno que es el socialismo nos gane”, aseguró Milei en su primer día en Madrid y en la previa de su discurso del domingo en el palacio de Vistalegre ante 10 mil militantes de la derecha europea, según calculan los organizadores. Será desde las 8:30 (hora argentina) en el encuentro “Europa Viva 24”, organizado por Vox.

Adorni, sobre el viaje: “No somos kirchneristas, no son gastos privados”

En Buenos Aires, mientras Milei presentaba su libro, Manuel Adorni fue consultado en conferencia de prensa por CNN Radio Argentina sobre la finalidad del viaje presidencial y si los gastos que requiere están justificados por la agenda que no incluye reuniones bilaterales con el gobierno español.

“No somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas y no hacemos autocrítica en términos de gastos porque si hay un Gobierno austero es este. No son gastos privados”, explicó.