Javier Milei en la Fundación Libertad: duras críticas a la izquierda y defensa del ajuste económico El presidente Javier Milei participó de la cena anual de la Fundación Libertad, donde brindó un encendido discurso, apuntó contra la izquierda y defendió su política económica basada en el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei fue uno de los principales oradores en la cena anual de la Fundación Libertad, evento que reunió a dirigentes políticos, empresarios y referentes del ámbito liberal. Durante la jornada, el mandatario recibió un reconocimiento y compartió escenario con el ex presidente Mauricio Macri y el escritor Álvaro Vargas Llosa.

En el comienzo de su discurso, Milei se solidarizó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lanzó duras críticas contra sectores de izquierda, a quienes acusó de promover la violencia: “No tienen problema en recurrir a la violencia. No tienen problema en matarnos si es necesario”.

El Presidente sostuvo que el marxismo logró reinventarse tras la caída del Muro de Berlín, trasladando la lucha de clases a nuevos ámbitos y ganando terreno en el debate cultural. En ese sentido, destacó el rol de instituciones como la Fundación Libertad para “dar la batalla cultural” y reafirmar “que las ideas de la libertad funcionan”.

Defensa del ajuste y el equilibrio fiscal

Milei también aprovechó su intervención para defender las políticas económicas implementadas desde el inicio de su gestión, haciendo foco en la reducción del gasto público.

“Nosotros pusimos en orden las cuentas del sector público”, afirmó, y elogió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien calificó como “un gigante” por haber logrado un ajuste de cinco puntos del PBI en apenas un mes.

En línea con su discurso habitual, el mandatario cuestionó la toma de deuda estatal: “Tomar deuda es profundamente inmoral, que se vayan de fiesta y se la dejen a sus nietos”.

Además, responsabilizó al kirchnerismo por el endeudamiento del país, al señalar que “si hay alguien que ha endeudado a la Argentina es ese espacio político”.

Las declaraciones del Presidente se dan en un contexto de creciente tensión política y con un fuerte componente ideológico. Milei remarcó que los avances de su gestión “ya se reflejan en las urnas”, lo que, según su visión, genera una reacción más agresiva de sus opositores.

Presencias destacadas en el evento

La cena anual contó con la participación de importantes figuras del ámbito político y económico. Milei llegó acompañado por su hermana Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, mientras que su asistente Mario Suli portaba los documentos del discurso.

También estuvo presente Mauricio Macri, quien compartió una charla en el escenario con Álvaro Vargas Llosa, en un intercambio centrado en el liberalismo y el futuro de la región.

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