Este año, Susana Giménez se quedó con el Martin Fierro de la Moda como “Ícono de estilo”; Adrián Appiolaza, el prestigioso diseñador que hoy lidera la dirección creativa de Moschino y que ya había recibido su reconocimiento como “Mejor Talento argentino” en el exterior, subió al escenario para entregarle el premio.

La diva expresó su gratitud con entusiasmo, y, aseveró: “Estoy feliz, porque todos me reconocen por lo que yo me pongo”. El homenaje incluyó pantallas gigantes, donde se proyectaron sus looks: una selección de vestidos elegidos por Marcela Amado que marcaron hitos en su carrera.

Las imágenes de archivo se fundían en imágenes de IA con Susana desfilando, para dar paso a la modelo que recorría la pasarela con el vestido.

El recorrido cronológico inició con el impactante vestido mariposa de Roberto Cavalli que, la conductora, utilizó en su programa televisivo; la prenda destaca por sus gasas livianas, mangas amplias, escote pronunciado y la estampa animal print a rayas que combinó colores cálidos.

Luego, apareció el diseño azul de Paco Rabanne, una pieza de vanguardia que la conductora lució también en su ciclo de Telefe; este vestido presenta una estructura moderna, cubre todo su cuerpo pero resaltó su figura al ser ajustado; presenta bordados en brillo en forma de estrellas superpuestas sobre el fondo nocturno.

La elegancia clásica llegó de la mano de Valentino con un vestido blanco que la diva utilizó en una gala de Fundaleu; el diseño contó con mangas largas, escote en V por debajo de las trasparencias y una falda plisada de gran caída como prefiere Susana en su eventos.

El momento de la nostalgia ocurrió cuando se desfiló el vestido verde de Gino Bogani; esta pieza perteneció a la juventud televisiva de la diva y mostró una silueta romántica con puños abullonados y bordados florales en tonos azules sobre un fondo esmeralda que recordó sus primeros grandes éxitos en la pantalla.

Se exhibió un vestido negro de diseño Zuhair Murad que Susana vistió en la gala de Fundaleu 2016; se trató de un vestido negro manga larga de encaje y transparencias con pedrería bordada que resaltó su figura; se creó un juego de sombras en el diseño de la prenda.

El cierre del homenaje mostró el espectacular vestido dorado de Jenny Packham que Giménez llevó en los premios Martín Fierro 2022; el diseño manga larga presentó un trabajo de plisados brillantes en dorado que nacieron desde un nudo central en el frente de la cintura; presentó un escote en V y creo una silueta fluida con caida suave.

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