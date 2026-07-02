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Este jueves a las 11, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el acto en homenaje a los policías federales caídos en cumplimiento del deber, con la presencia del Presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, entre otras autoridades.

La ceremonia tuvo lugar en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicado en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano.

Tras la apertura a cargo del jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rolle, Monteoliva sostuvo que “hay fechas que marcan para siempre la identidad a una institución” y para la Policía este día es uno de ellos porque se conmemora a los “hombres y mujeres que asumieron el riesgo más alto que se puede exigir en la vocación de servicio y es entregar la propia vida para proteger a los demás”.

“Hace 50 años, cercano al mediodía, un día frío como hoy, 9 kilos de explosivos se llevaron la vida de 23 integrantes de la PFA, de un civil, y dejaron más de 110 heridos en un ataque que dejó una marca imborrable en la historia de la Policía Federal, pero sobre todo en la historia de los argentinos de bien”, expresó.

Y agregó: “Desde entonces, esta fecha tiene el compromiso de mantener viva la memoria de todos los policías federales caídos en servicio y recordamos a cada hombre y cada mujer que a lo largo de la historia de esta Fuerza honraron la profesión hasta las últimas consecuencias y extendemos ese reconocimiento a sus familias y a sus camaradas”.

En la misma línea, recordó a dos efectivos en particular: el agente Matías Cevallos, de la División Talleres, y el cabo Rodolfo Armando Manfredi, de la División Unidad de Despliegue Móvil, quienes murieron semanas atrás en el marco del Plan Bandera, un programa integral de seguridad impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de Santa Fe contra el narcotráfico en Rosario.

El acto se realizó en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina, en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano.

“Sabemos que detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña cada guardia, cada procedimiento, cada traslado, cada ausencia y cada riesgo. Por eso, honrar a nuestros caídos también significa honrar a quienes continúan llevando adelante ese legado. Es un reconocimiento que no debe limitarse a una fecha de calendario debe ser un compromiso permanente de toda la institución y del Estado con quiénes dieron todo por la seguridad de los argentinos”, concluyó la ministra.

En el acto también estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Salud, Mario Lugones; de Defensa, Carlos Presti; y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber

Cada 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, en recuerdo del atentado ocurrido en 1976, cuando una explosión en el comedor de la ex Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina provocó la muerte de 23 efectivos.

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