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El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro luego de que el candidato del Partido Liberal (PL) quedara primero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y avanzara al balotaje junto al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT).

“Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, manifestó Milei desde sus redes sociales. El mensaje fue publicado después de que se confirmara que ambos candidatos disputarán la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

Con el 99,90% de las mesas contabilizadas, Bolsonaro reúne el 47,05% de los votos válidos, equivalentes a 56.079.251 sufragios, mientras que Lula alcanza el 45,13%, con 53.790.881 votos. La diferencia entre ambos es de 1,92 puntos porcentuales.

La participación electoral llega al 78,92%, con 119.182.562 votos válidos contabilizados. En tercer lugar se encuentra Augusto Cury (AVANTE), con el 2,89% y 3.446.556 votos. Le siguen Renan Santos (MISSÃO), con el 2,24% y 2.674.900 sufragios, y Ronaldo Caiado (PSD), con el 2,18% y 2.604.046 votos.

En su publicación, el mandatario argentino sostuvo que “la libertad avanza en Brasil” y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas“.

El líder de La Libertad Avanza remarcó: “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”.

El balotaje del 25 de octubre definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil. La elección será entre Bolsonaro y Lula, luego de que ninguno alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en la primera vuelta.

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