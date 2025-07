Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta noche tendrá lugar la vigilia por el Día de la Independencia, en el marco de la cual el presidente Javier Milei pronunciará un discurso con motivo del 9 de julio. El acto central se realizará en San Miguel de Tucumán, concretamente en la Casa Histórica de la Independencia, también conocida como la “Casita de Tucumán”, donde se rubricó la Declaración de 1816.

En esta oportunidad, Milei contará con la presencia de algunos gobernadores. Entre ellos, el local Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. También confirmaron su asistencia las vicegobernadoras de Córdoba y Entre Ríos, Myrian Prunotto y Alicia Aluani. En cambio, el misionero Hugo Passalacqua aún no definió si asistirá, mientras que Leandro Zdero (Chaco) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) tampoco dieron una respuesta.

El resto de los mandatarios no participará del encuentro, lo que marca una diferencia significativa respecto al año anterior, cuando todos estuvieron presentes y 18 firmaron el Pacto de Mayo. Desde distintas provincias argumentaron que los gobernadores ya tenían compromisos previos y por eso no podrán viajar a Tucumán.

Esta situación refleja el distanciamiento entre los líderes provinciales y el Gobierno nacional. Las 24 jurisdicciones impulsaron dos proyectos clave: uno para restituir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos a las provincias y otro para reformar el impuesto a los combustibles. El Ejecutivo se opone a ambas iniciativas.

Está previsto que el Senado debata estos temas el próximo jueves. Si la vicepresidenta Victoria Villarruel no convoca a sesión, los legisladores podrían autoconvocarse para abordar las propuestas relacionadas con el sistema previsional (moratoria, ajustes y bono) y la emergencia en discapacidad. Según los gobernadores más dialoguistas, ya cuentan con los dos tercios necesarios para avanzar.

Cuándo hablará Javier Milei por el 9 de julio

El presidente aterrizará en Tucumán cerca de las 22 y se dirigirá directamente a la Casa Histórica, donde se desarrollará la ceremonia oficial. Allí, pasada la medianoche, pronunciará un mensaje a la Nación antes de regresar a hacia la Ciudad de Buenos Aires, ya que al día siguiente participará de un tedeum por la fecha patria.

Estas serán las únicas intervenciones públicas del mandatario vinculadas a la conmemoración del 9 de julio. Este año no se realizará el tradicional desfile militar, una decisión atribuida a cuestiones presupuestarias. Así lo indicaron voceros oficiales, aunque no se emitió un comunicado formal. A diferencia del año anterior, las Fuerzas Armadas no recibieron órdenes para iniciar la organización del evento.

Leé más notas de La Opinión Austral