Javier Milei habló de la corrida del dólar: “Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo” Dirigentes de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, economistas y bancos responsabilizaron al líder libertario por la fuerte suba del dólar blue, que superó este martes la barrera de los $1.000. "Mírense en el espejo, sinvergüenzas", escribió.

En medio de la reciente subida del precio del dólar a $1050 en Argentina, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, no dudó en expresar su opinión sobre la situación económica del país. En declaraciones contundentes, Milei arremetió contra los políticos y los responsabilizó directamente por la crisis financiera.

“Es vergonzoso el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades”, expresó Milei en referencia a las reacciones de algunos sectores políticos ante la escalada del dólar. “Si quieren encontrar a los responsables, mírense en el espejo, sinvergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal”, añadió.

Milei no escatimó críticas al gobierno y a las políticas económicas que, según él, han llevado al país a esta situación. “El cinismo de los políticos es evidente. En lugar de asumir sus propias responsabilidades, buscan culpables externos y desvían la atención de la verdadera causa de esta corrida del dólar”, afirmó el candidato.

La subida del dólar a $1050 ha generado preocupación en la población argentina y ha reavivado el debate sobre las políticas económicas en el país. Milei, conocido por su postura liberal y críticas a la intervención estatal en la economía, aprovechó la ocasión para reafirmar sus propuestas y promover la necesidad de un cambio en la dirección del país.

En este contexto de incertidumbre económica, las declaraciones de Javier Milei han generado reacciones de los mercados y diferentes sectores políticos. Mientras tanto, la subida del dólar sigue siendo un tema central en la agenda pública, con ventas suspendidas y salida de los ahorristas de los plazos fijos.

Durante las primeras horas del lunes, el diputado libertario había sugerido no renovar los plazos fijos: “¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Ante estas afirmaciones, el ministro de Economía, Sergio Massa, le respondió con dureza en una entrevista en Gelatina: “No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”.

Bancos apuntaron contra Javier Milei y piden “responsabilidad democrática”

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) lanzó un fuerte comunicado apuntando contra Javier Milei, quien recomendó no renovar los plazos fijos en pesos. “Una democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable”, manifestó.

“Es por ello que los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas”, aseguró Adeba, que pidió que se evite “hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”.

Luego, cruzó directamente contra Milei: “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”.

