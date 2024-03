El presidente Javier Milei brinda un discurso para inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso, y se espera un anuncio sorpresa: algunos especulan sobre una Ley “Bases” recargada, otros aseguran que no se tratará de definiciones económicas específicas, pero lo que sí se espera es una fuerte crítica a la clase política, cara a cara.

“En el día de hoy se cumplen 81 días desde que asumimos el gobierno”, comenzó diciendo el presidente y aseguró que recibimos “5% de déficit fiscal en el Tesoro y un total de “15 puntos de déficit consolidados. una deuda que nos dejaban al borde del default, reservas netas en el banco central por millones de dólares”. “Reservas netas negativas en el Banco Central” y “precios de servicios reprimidos”, son otros de los datos que el Presidente mencionó”.

El presidente señaló que la Argentina se encuentra en “el momento más crítico su historia” y afirmó que, “luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido”.

En este sentido señaló que “algunos políticos suman con dificultad, al menos que sea de la propia”. “Vamos conociendo en mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. El indicador más descarnado de la herencia que recibimos lo conocimos recientemente, al saber que el 60% están por debajo de la línea de la pobreza”, apuntó.

“Un tercio de los trabajadores formales son pobres”, aseguró el Presidente frente a los diputados, senadores, ministros de su gabinete, gobernadores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

“El 60% de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza”

De esta forma, Milei se refirió al estado de situación del Estado nacional que encontró al asumir el cargo y culpó a la herencia y al populismo por la pobreza.

En materia de seguridad, consideró que las fuerzas se encontraban “maltratadas y pisoteadas”, y cuestionó al “absurdo de soltar presos durante la pandemia”. Mientras que en educación, indicó que se encuentra en una “crisis”.

Para el Presidente, la situación que atraviesa el país se resuelve con “más capitalismo y más libertad”.

“Nos encontramos con un Estado inoperante, quebrado, que no puede cumplir con sus necesidades básicas”, indicó.

Milei apuntó contra el exmandatario Alberto Fernández, y la causa judicial que se le imputa, al sostener: “El caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto”. Al respecto, sostuvo que el Estado es “un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares en retorno que han terminado en los bolsillos de los políticos. “Una organización criminal diseñada para que haya una coima en el político de turno”, criticó.

En esta línea, el presidente señaló que en materia de salud, “la política anterior dejó a médicos y pacientes sin insumos” y mencionó el caso de “los oncológicos”.

“Si hubiésemos gestionado bien la pandemia, hubiéramos tenido 30 mil muertos, de verdad”, expresó el mandatario en su discurso en el marco de la apertura del 142ª período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Además, considero que “a mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien”.

El informe de la Sigen arrojó información alarmante, entre ella una deuda consolidada de 3 mil millones de dólares en bienes y servicios impagos. El caso de los seguros que acabamos de conocer es el mejor ejemplo de un sistema corrupto”, dijo Milei al hablar ante la Asamblea Legislativa.

El presidente Javier Milei afirmó que “la casta privilegiada vive como si fueran monarcas”, se refirió a la “vulgaridad del despilfarro” de ese modelo y consideró que se trata de “un esquema consciente y planificado”.

De este modo se refirió a La Libertad Avanza: “La Argentina despertó: hace poco más de tres meses, una mayoría silenciosa levantó la voz, que se compone de los que trabajan, producen. Un presidente que puede no tener mayorías (parlamentarias) ni gobernadores pero sabe lo que tiene que hacer y tiene la convicción para hacerlo”, dijo.

“Por primera vez en mucho tiempo la sociedad eligió en un candidato que prefería decir la verdad incómoda que una mentira reconfortante”, indicó y aseguró que con su electorado firmó “un contrato de verdad y sacrifico”.

“El riesgo país baja pese a los ‘degenerados fiscales’ que sabotean”

“Redujimos en 40 por ciento el gasto real de Estado”, aseguró y agregó, “ha habido mucho más de motosierra todo para la política”. “Es un ajuste que se ha implementado en el sector público”, remarcó.

“Evitamos el default con el FMI y otros organismos internacionales con los que íbamos a caer a 11 días de haber asumido”, dijo, y remarcó que el riesgo país baja “pese al degenerado intento de algunos fiscales de sabotear el futuro de los argentinos de bien”.

“Como si fuera poco, hemos tomado todas estas medidas con los resortes del Poder Ejecutivo, sin el apoyo de ninguna parte del arco político, salvo honrosas excepciones”, precisó.

“La inflación seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo está cada vez más cerca”, aseguró.

Sobre los protocolos de Seguridad

Por otra parte, Milei destacó sus medidas de Gobierno, como el Protocolo de Orden Público y el Operativo Bandera, y aseguró que está impulsando un cambio en la figura de legítima defensa.

“Nosotros tenemos la vocación de proteger a las víctimas del sistema empobrecedor que estamos intentando cambiar”, remarcó y destacó que duplicó los montos de los plantes de asistencia sociales.

“No podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales”, apuntó Milei en contra del dirigente sindical de Suteba, gremio docente bonaerense. “Por eso incluimos en el decreto de necesidad y urgencia la educación como servicio esencial, el cual le sacara el arma de las manos a los sindicatos”, remarcó.

Luego, el presidente destacó el cierre del INADI que “gastaba millones de pesos para mantener militantes rentados”

Además, resaltó que canceló la publicidad oficial: “Es una inmoralidad que en un país pobre como el nuestro los gobernadores gasten dinero de la gente para comprar voluntades de los periodistas”, dijo. En este sentido señaló que cerrarán la agencia pública de noticias Télam al considerarla un medio de publicidad kirchnerista.

Luego señaló que “firmamos un mega decreto de necesidad y urgencia para que por primera vez en tres décadas darle libertad a los argentinos y no cercenarla”, precisó Milei y destacó la eliminación de la regulación en las obras sociales.

Privilegios políticos

El presidente señaló que se eliminaran las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes y añadió que “las personas con delitos por corrupción no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales” y que todo ex funcionario con delitos de corrupción, perderá sus privilegios por haber sido funcionario”.

Además, anunció que reducirá la cantidad de asesores de los diputados y senadores; descontará la jornada del sueldo a los empleados públicos que adhieran al paro y eliminará el financiamiento público de los partidos políticos.

Además, Milei anunció que enviará un proyecto de ley para penar al presidente y ministro de Economía que apruebe el financiamiento con dinero del Tesoro Nacional. “Si no cambiamos este modelo económico de raíz, Argentina no tiene futuro”, aseguró.

“Es importante que la sociedad comprenda que fue en gran parte la resistencia de los políticos a perder sus privilegios lo que boicoteó la ley”, sostuvo tras la caída de la Ley Ómnibus.

“La política para nosotros no es un fin en sí mismo. No vivimos de la política, no tenemos ambición de poder. Lejos de eso, lo que tenemos es sed de cambio. Nosotros no tomamos decisiones pensando en nuestra carrera, nosotros enarbolamos la bandera de la libertad”, agregó.

“Venimos a plantear una agenda de futuro”, sostuvo, pero advirtió: “Si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”. “Sin embargo, la confrontación no es el camino que queremos. Hay otros caminos posibles. Un camino de acuerdo. Acuerdo, no consenso contra el cambio”, agregó.

Milei convocó a las provincias y a la ciudad a firmar el Pacto de Mayo

Con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación. Hoy en la primera apertura de sesiones de nuestra administración quiero convocar tanto a gobernadores como ex presidentes y lideres de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo. Un contrato social que establezca los diez principios del nuevo orden económico argentino, conformado de 10 puntos:

Inviolabilidad de la propiedad privada Equilibrio fiscal innegociable Reducción del gasto público en torno a los 25 puntos de PBI Reforma tributaria Rediscutir la coparticipación de impuestos y terminar con el modelo extorsivo actual Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal Una reforma previsional que le de sustentabilidad al sistema Una reforma política estructural que modifique el sistema actual que vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados Apertura del comercio internacional de manera tal que argentina vuelva a ser un protagonista global

“Estas diez ideas podrán sentar las bases del crecimiento económico por los próximos diez años para que Argentina vuelva a ser un faro de luz”, sostuvo y anunció que instrumento al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Economía, Luis Caputo, a que convoque a los gobernadores en Casa Rosada para aprobar la Ley Ómnibus “como muestra de buena voluntad”.

Por último, el presidente Javier Milei pidió “a los argentinos paciencia y confianza, falta un tiempo para que podamos percibir el fruto de saneamiento económico y las reformas que estamos implementando, es más todavía no hemos visto todos los efectos del desastre que heredamos pero estamos convencidos que vamos por el camino correcto porque por primera vez en la historia estamos atacando el problema por su causa, el déficit fiscal, y no por sus síntomas”.

“Viva la libertad carajo”, dijo al concluir su mensaje ante la Asamblea Legislativa que duró poco más de una hora.

Javier Milei se dirige desde la Casa de Gobierno al Congreso

El presidente Javier Milei se dirige desde la Casa de Gobierno al Congreso nacional. Recorre la avenida de Mayo con dirección al Parlamento y en las calles hay un fuerte operativo de seguridad.

Victoria Villarruel dio inicio a la Asamblea Legislativa

Este viernes 1 de marzo a las 20 horas, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel dio inicio a la Asamblea Legislativa que recibirá al presidente, Javier Milei, quien dejará inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias.

En el estrado del recinto de Diputados la acompañan el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional, se designó a los diputados y senadores que conformarán las comisiones de recepción de exterior e interior, que recibirán al mandatario en su arribo.

De acuerdo al protocolo, el jefe de Estado pasará junto a las autoridades del Congreso por el Salón Azul, donde contemplará el primer ejemplar de la Constitución nacional de 1853 y firmará los libros de honor.

El de este viernes es el primer discurso que Javier Milei dará ante la Asamblea Legislativa y hay gran expectativa en torno a lo que anunciará.

Así llegan los granaderos a caballo

El Regimiento de Granaderos Argentinos rumbo al Congreso de la Nación donde escoltará al Presidente previo a la apertura de sesiones ordinarias.

Javier Milei inaugura el 142° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

Javier Milei da este viernes su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso como presidente. Para ello, prepararon especialmente un atril en el recinto de la Cámara de Diputados para leer el discurso que fue estrictamente preparado para no extenderse más de 40 minutos.

Está previsto que comience a hablar a las 21 horas. Un horario elegido por el Presidente para captar la atención de los televidentes en el momento de mayor encendido televisivo. Según revelaron desde el entorno presidencial, el texto del mensaje presidencial tiene una extensión de 40 páginas.

El estilo de Milei siempre fue leer los discursos institucionales, como el del 10 de diciembre, luego de asumir como Presidente de la Nación. Según se supo, usará el mismo atril en el que se posó en las escalinatas del Congreso, cuando eligió dar un discurso en las afueras del recinto y a espalda de los legisladores.

La cadena nacional comenzará desde el momento en el que el mandatario ingrese caminando por la explanada del Congreso. La transmisión se extenderá hasta que culmine el discurso de apertura de sesiones. Casi toda la misma dinámica que se desarrolló el día del traspaso de mando, pero esta vez lo recibirá el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidente Victoria Villarruel.

Discurso de Milei en el Congreso

En la Casa Rosada mantienen el hermetismo sobre el contenido del discurso presidencial, pero adelantaron que tendrá “un tono auténtico”. No se sabe si el jefe de Estado buscará dar un mensaje más conciliador a la dirigencia política, de la que tendrá que depender para aprobar los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo, a pesar de que haya dicho que no necesita al Congreso para “salvar” la economía.

En sus últimas declaraciones, Milei cuestionó a los gobernadores por los reclamos de fondos y llamó al Congreso como “un nido de ratas”. Los legisladores y algunos mandatarios provinciales estarán presentes en el recinto.

Solo dos personas se ocuparon de la redacción del mensaje que dará esta noche. Milei es el principal artífice de las palabras que leerá, pero no estuvo solo: el otro responsable de delinear el discurso es el hombre mayor confianza del presidente, el asesor y amigo Santiago Caputo. En la noche del balotaje, el mandatario nombró por primera vez a Caputo como el como “el verdadero arquitecto” de su triunfo en las elecciones.

Según el entorno del líder libertario, ambos se recluyeron en la Quinta de Olivos para escribir el discurso. Incluso Milei suspendió la reunión de gabinete que estaba programada para el jueves en la Casa Rosada para dedicarse exclusivamente a ultimar los detalles de la presentación. El Presidente no tiene previsto recibir este viernes a funcionarios ni a legisladores del oficialismo. Fuentes oficiales informaron que en la agenda de Milei figura “solo preparar lo de esta noche”.