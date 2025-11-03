Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Presidente Javier Milei recibió este lunes al Consejo Directivo de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

Lo acompañaron su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Por primera vez, pastores de todo el país participaron de una jornada de oración en la sede del Gobierno nacional”, precisó el Ejecutivo e indicó que la convocatoria conmemoró el Día de las Iglesias Evangélicas.

Karina Milei, y el designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañaron a Milei en el evento de este lunes.

El primer mandatario encabezó hoy una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la primera tras la renovación de su equipo de gobierno.

El encuentro, que comenzó pasadas las 9:30, marcó el inicio de la segunda etapa de la gestión libertaria, con nuevos nombres en áreas clave del Ejecutivo.

El Presidente reunió a su nuevo equipo en la Casa Rosada tras los recientes cambios en el Gabinete.

Entre los participantes estuvieron los flamantes funcionarios Diego Santilli, quien asumió como ministro del Interior, y Manuel Adorni, designado jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Ambos formaron parte por primera vez de la mesa de coordinación ministerial. También se sumó el canciller Pablo Quirno, debutante en su cargo, junto al resto de los ministros nacionales.

La reunión tuvo como eje la planificación política y económica de los próximos meses, además de las reformas estructurales que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso.

