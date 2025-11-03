Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la primera tras la renovación de su equipo de gobierno. El encuentro, que comenzó pasadas las 9:30, marca el inicio de la segunda etapa de la gestión libertaria, con nuevos nombres en áreas clave del Ejecutivo.

Entre los participantes estuvieron los flamantes funcionarios Diego Santilli, quien asumió como ministro del Interior, y Manuel Adorni, designado como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Ambos participaron por primera vez en la mesa de coordinación ministerial.

También se sumó el canciller Pablo Quirno, quien debutó en su cargo, junto al resto de los ministros nacionales. La reunión tuvo como eje la planificación política y económica de los próximos meses, además de las reformas estructurales que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso.

El nombramiento de Santilli fue confirmado por Milei este domingo desde la Quinta de Olivos, con un mensaje en redes sociales en el que destacó su rol para “articular con gobernadores y legisladores los consensos necesarios para las reformas que vienen”.

Por su parte, Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos al Presidente, mantendrá su rol estratégico dentro de la Casa Rosada sin ocupar un cargo formal, aunque con influencia en distintas áreas del Gobierno.

En paralelo, se prevé que el Gabinete vuelva a sufrir modificaciones en las próximas semanas, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso Nacional.

