Tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, el Banco Mundial anunció que intensificará su apoyo a Argentina con la entrega de préstamos por un total de US$4.000 millones “en los próximos meses”, como “apoyo a la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”.

El organismo, presidido por Ajay Banga, precisó que combinará financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado.

El paquete de ayuda económica se enfocará en lo que el Banco Mundial calificó como “los principales motores de la competitividad”: desbloqueo de la minería y los minerales críticos; el impulso del turismo como fuente de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía; y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

El avance en la asistencia surge del acuerdo firmado por el Banco Mundial con el Gobierno Nacional a mediados de abril, por un total de US$12.000 millones.

“Refleja una sólida confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo”, indicó el comunicado del organismo.

El anuncio se dio luego de la reunión que mantuvo el presidente argentino con su par de Estados Unidos en Nueva York, donde recibió el respaldo del líder republicano de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

