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Este lunes arribó al Puerto de Ushuaia el buque que transporta el equipamiento principal destinado a la construcción de la nueva central termoeléctrica de la ciudad. La llegada de la embarcación constituye un hecho histórico para Tierra del Fuego y marca el comienzo de una de las etapas más trascendentes de una obra estratégica, destinada a transformar el sistema de generación eléctrica de la capital fueguina y brindar previsibilidad energética para las próximas décadas.

El buque llegó a Ushuaia luego de una extensa travesía internacional desde China, con aproximadamente 6.200 toneladas de equipamiento distribuidas en 1.840 unidades. El cargamento incluye turbinas, generadores, transformadores, estructuras metálicas, contenedores, carretes de cables, herramientas, grúas, componentes auxiliares y piezas de grandes dimensiones que serán utilizadas para avanzar con el montaje de la nueva central.

Entre los equipos transportados se encuentran piezas de más de 100 toneladas, cuya descarga y traslado requieren una planificación especial, vehículos de gran porte y condiciones específicas de seguridad.

Un operativo logístico de gran magnitud

A partir de este martes comenzará el operativo de descarga, traslado y almacenamiento del equipamiento, que se extenderá aproximadamente durante los próximos diez a doce días. Las tareas estarán a cargo de Logística Antártica S.A., empresa responsable del despliegue logístico, junto con Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., y contarán con la articulación y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, la Dirección Provincial de Energía, la Dirección Provincial de Vialidad, la Municipalidad de Ushuaia, Tránsito municipal, Aduana y las distintas empresas especializadas involucradas en la construcción de la central.

El operativo contempla el movimiento de contenedores, cargas convencionales y piezas sobredimensionadas que deberán ser trasladadas mediante camiones especiales, carretones y unidades de acompañamiento. Debido a las dimensiones y el peso del equipamiento, durante los próximos días se implementarán cortes especiales, modificaciones temporales en la circulación y reordenamientos del tránsito en distintos sectores de la ciudad. Las medidas serán informadas oportunamente a la comunidad y tendrán como objetivo garantizar la seguridad durante cada una de las maniobras realizadas entre el Puerto de Ushuaia, los sectores de almacenamiento y el predio donde se construye la nueva usina.

Durante el último fin de semana se llevaron adelante reuniones de coordinación y recorridas por los distintos puntos que formarán parte del operativo. Los equipos técnicos analizaron las condiciones de las rutas, los sectores de intervención y la organización necesaria para acompañar el traslado de cada uno de los componentes.

Una nueva etapa para la obra

La llegada del equipamiento se produce luego de varios meses de trabajos de movimiento de suelo, compensación y acondicionamiento del terreno, ejecución de obras civiles, construcción de fundaciones y preparación del predio.

Mientras los equipos eran fabricados en China, en Ushuaia se avanzó con las tareas necesarias para preparar el espacio donde se instalarán los principales componentes de la central. Los trabajos continuaron incluso durante el período invernal y en condiciones climáticas adversas, con tareas de hormigonado, preparación de bases y adaptación de los procesos constructivos a las bajas temperaturas. Una vez finalizada la descarga, el traslado y el almacenamiento de los equipos, comenzará una nueva etapa vinculada con el montaje electromecánico y la continuidad de las obras civiles necesarias para completar la central.

La nueva usina representa una de las inversiones en infraestructura energética más importantes de las últimas décadas en Tierra del Fuego. El proyecto se desarrolla a partir de una alianza estratégica entre Terra Ignis Energía S.A. y Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., y contempla una inversión privada cercana a los 80 millones de dólares. La central tendrá inicialmente una turbina con una capacidad de generación de aproximadamente 40 megavatios, que podrá alcanzar los 60 megavatios una vez completado el cierre del ciclo combinado.

D’Alessio: “Es un hito fundacional para Terra Ignis”

El presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio, calificó -entrevistado por La Opinión Austral– la llegada del buque como un acontecimiento histórico para la provincia y destacó el trabajo realizado por la empresa estatal para acompañar el desarrollo del proyecto. “Es un hito de gestión muy importante y también fundacional para Terra Ignis. La empresa colaboró con la compañía china en todo lo relacionado con esta llegada: trabajamos en los trámites, en las autorizaciones y en los estudios de base que debían realizarse en el terreno donde finalmente estará instalada la usina”, expresó.

D’Alessio remarcó que el arribo del equipamiento es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados. “Después de varios meses de trabajo estamos todos muy contentos de alcanzar este momento. Es una obra que permitirá que los fueguinos tengan su propia energía y que la ciudad cuente con mayor previsibilidad para su crecimiento”, afirmó. Asimismo, explicó que el proyecto se desarrolla mediante una inversión extranjera directa realizada por la empresa privada.

“Hay que recordar que se trata de una inversión extranjera directa. Es una empresa extranjera que realizó la inversión completa para comprar la turbina, transportarla, instalarla y, posteriormente, operarla. La Provincia, a través de Terra Ignis, aportó el terreno donde se instalará la central y acompañó todas las gestiones necesarias, pero la inversión es íntegramente privada”, señaló.

El presidente de Terra Ignis también destacó la magnitud del operativo logístico que se desplegará durante los próximos días. “En el barco vienen la turbina, las herramientas, las grúas y todo lo necesario para avanzar con el montaje. El movimiento logístico será realmente muy importante y la ciudad lo va a ver. Habrá cortes especiales y reordenamientos del tránsito porque se trata de un despliegue de grandes dimensiones”, indicó.

En relación con la capacidad de generación, D’Alessio explicó que la central contará inicialmente con una turbina de 40 megavatios, con la posibilidad de alcanzar los 60 megavatios mediante la incorporación del ciclo combinado. “La idea es resolver la cuestión de la generación y brindar estabilidad a futuro para acompañar el crecimiento de Ushuaia. Para Terra Ignis, colaborar con este proyecto fue uno de los hechos fundacionales de la compañía, junto con la recepción de los yacimientos que anteriormente eran operados por YPF”, sostuvo.

Castillo: “Cuando la usina esté conectada a la red, Ushuaia tendrá otra historia”

Por su parte, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, señaló a La Opinión Austral que la llegada del buque materializa años de planificación y gestión destinados a encontrar una solución estructural para el sistema eléctrico de Ushuaia. La ministra destacó el trabajo articulado entre Terra Ignis, el Gobierno provincial y las empresas que participan del proyecto. “Avanzamos mediante un trabajo conjunto entre Terra Ignis, la Provincia y la empresa china que se conformó en la Argentina a partir de la unión de compañías de ese país que decidieron asumir el desafío de invertir.

El primer objetivo de ese trabajo fue acompañar la instalación de esta usina”, explicó. Castillo recordó que las tareas en el predio comenzaron en diciembre con los trabajos de preparación y compensación del suelo. “Mientras en Ushuaia avanzábamos con el acondicionamiento del espacio donde estará ubicada la usina, en China se fabricaban cada uno de los componentes necesarios para la instalación de la planta. Todo eso sucedió durante los primeros seis meses del año”, relató.

La funcionaria explicó que los trabajos civiles continuaron a pesar de las dificultades climáticas propias del invierno fueguino. “Seguimos trabajando en la obra civil a destajo, realizando compensaciones por las temperaturas, hormigonando y preparando el predio para poder recibir e instalar las 6.200 toneladas de equipamiento”, detalló.

En relación con el contenido del cargamento, Castillo precisó que se transportaron 1.840 unidades de características muy diversas. “Sabemos que hay 1.840 bultos. Algunos son contenedores, otros son piezas sobredimensionadas y también hay generadores que pesan alrededor de 100 toneladas. Todo esto requiere una logística muy importante para poder realizar el traslado durante los próximos días”, afirmó.

La ministra señaló que la llegada del barco permitirá que la comunidad dimensione la magnitud de una obra que hasta el momento se desarrollaba en un sector poco visible de la ciudad. “Los vecinos que pasen por la costanera van a ver un barco carguero de grandes dimensiones en el muelle de Ushuaia. Allí llega la mayor parte de las piezas necesarias para avanzar con el montaje y con la finalización de la obra civil”, indicó.

Castillo explicó que muchas de las tareas se desarrollan en el sector ubicado del otro lado del río Olivia, en un área elevada y parcialmente cubierta por el relieve, lo que dificulta que los vecinos puedan observar cotidianamente el avance de los trabajos. “Una parte muy importante de la obra se está realizando en un lugar que no se ve fácilmente desde la ciudad. Por eso, la llegada del barco permite compartir con los vecinos lo que veníamos trabajando puertas adentro: planificando la obra, organizando las tareas, realizando gestiones y acompañando la fabricación de los equipos en China”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el proyecto se ejecuta mediante una inversión realizada íntegramente por Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A. “Estamos hablando de una inversión realizada íntegramente por APGyE, que permitirá que, en algunos meses y de acuerdo con las condiciones climáticas y el ritmo de avance de la obra, la nueva central pueda conectarse a la red”, señaló.

Finalmente, la ministra remarcó la importancia estructural que tendrá la obra para la capital fueguina. “Estamos en el corazón de la veda invernal y, aun así, seguimos trabajando, aunque la marcha sea menor. Sabemos que cuando esta usina esté conectada a la red de la ciudad, Ushuaia va a tener otra historia”, afirmó.

Previsibilidad energética para las próximas décadas

El gobernador Gustavo Melella definió esta obra como una solución estructural para la generación de energía en Ushuaia, al considerar que permitirá brindar previsibilidad al sistema eléctrico durante las próximas décadas. La incorporación de nueva capacidad de generación permitirá sostener el crecimiento demográfico de la ciudad, mejorar la estabilidad del servicio, acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos y generar condiciones para futuras inversiones productivas. La obra también permitirá contar con un sistema principal de generación y una mayor capacidad de respaldo, fortaleciendo la seguridad energética de la capital fueguina.

Mientras avanza el operativo de descarga y traslado, en el predio de la futura central continuarán las tareas de acondicionamiento, construcción y coordinación necesarias para comenzar con el montaje de los equipos. La llegada del buque representa así un nuevo paso en una obra estratégica que no solamente incrementará la capacidad de generación eléctrica de Ushuaia, sino que marcará un punto de inflexión para el desarrollo energético, urbano y productivo de Tierra del Fuego.