Jimena Barón relató el momento de miedo que vivió en la calle: "Pensé que me quería chorear"

Jimena Barón utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores una particular situación que vivió en la calle y que la dejó pensando en que todavía existe buena gente en el mundo.

Mientras transitaba en la vía pública, creyó que una persona se había acercado a robarle, pero el motivo era uno muy diferente al que se imaginó.

La cantante de "La Cobra" escribió en su cuenta de Twitter: "Yo con auriculares agarré el tel fuerte pensando que me quería chorear y me avisó que se me cayeron 1000 pesos del bolsillo", relató por el curioso momento que vivió.

Luego, expresó una reflexión sobre el susto que tuvo y que al final, no fue: "Los cachetazos de la vida", señaló.

En los comentarios valoraron la actitud dela persona que se acercó a devolverle los $100 a la actriz: "Existen cosas y gente buena todavía", "gente que sí", le escribieron debajo del tweet