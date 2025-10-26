Después de emitir su voto en Vicente López, el primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, dialogó con los medios, entre ellos el Grupo La Opinión Austral.

En primera instancia, el exministro de Defensa de la Nación se refirió al encuentro que tuvo con la expresidenta Cristina Fernández, sobre quien dijo: “La vi muy bien, charlamos sobre la evolución del comicio. Hablamos de la participación, esperemos que haya mayor participación electoral. Llamo a votar a los que aún no lo hayan hecho, es bueno que toda la ciudadanía se exprese“.

A las 17:00, Taiana analizaba que la participación era baja “en relación a elecciones anteriores, son elecciones intermedias, pero todos hemos dicho que son elecciones muy importantes. Una buena participación favorece a toda la Argentina, cuánto más se participe, mejor”.

“A Cristina le llamaba la atención que todavía estaba relativamente baja la participación electoral, tenía expectativas sobre lo que pase la próxima hora y media. Está bien, animada, contenta y con mucha esperanza”, agregó.

BUP

Con relación a la Boleta única Papel (BUP), Taiana comentó que “en el caso de la provincia de Buenos Aires, estaba funcionando relativamente bien porque es más sencilla, era sólo una marca”.

“En los lugares donde había más de una elección, se vuelve más complejo y se presta más a la confusión”, acotó.

Por otra parte, sobre las elecciones consideró: “Son cruciales porque, de alguna manera, son una toma de examen, una medición de aceite como se diría en el automovilismo, respecto a cómo estamos y qué piensa la ciudadanía sobre el gobierno”.

Asimismo, observó que “es muy importante ver cómo queda la composición de las cámaras” al tiempo que consideró que “sería bueno tener más diputados, un bloque fuerte de Fuerza Patria ayuda a que el gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo“.

Por otro lado, manifestó: “La economía va mal, no tenemos que esperar a mañana. El plan de Milei fracasó hace tiempo, eso no lo vamos a descubrir ahora. Cómo afecta el resultado electoral o cómo especulan los mercados que tienden a tener un comportamiento muy inestable y muy inmediato, eso no lo sé”.

“Un presidente que veta las leyes del Congreso y que cuando el Congreso voltea el veto sigue insistiendo en que no quiere pagar y dice que no tiene plata, es difícil creerle”, cerró.