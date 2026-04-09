En el marco del debate por la reforma de la ley de glaciares, el diputado nacional José Luis Garrido, defendió la iniciativa y pidió avanzar en una mayor autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales.

Durante su intervención en el Congreso, el legislador remarcó el rol que la Constitución Nacional le otorga a las jurisdicciones provinciales.

“En el año 94, la reforma constitucional estableció que los titulares del dominio originario de los recursos naturales dentro de los territorios son las provincias”, señaló.

Defensa del rol de las provincias

Garrido cuestionó las críticas hacia gobernadores y planteó que los posicionamientos políticos no deben desviar el debate de fondo.

“He escuchado cuestionamientos a distintos gobernadores por posiciones ideológicas, pero vale recordar que todos los gobiernos, tanto provinciales como el nacional, son transitorios. Nadie es eterno”, afirmó.

Además, sostuvo que la discusión actual implica definir el alcance de las facultades provinciales.

“Estamos discutiendo normas donde tenemos que tener bien claro que hay que delegar facultades mucho más amplias a los gobernadores”.

Controles ambientales y recursos

El diputado también buscó despejar dudas sobre el impacto ambiental de la reforma y aseguró que no se eliminan herramientas clave.

“No se dejan de lado los estudios de impacto ambiental, no se eliminan los inventarios. Sí, las provincias pueden tener la facultad de modificarlos”.

En esa línea, defendió la capacidad local para gestionar los recursos naturales: “¿Qué mejor que los santacruceños para cuidar nuestros propios recursos? Nadie mejor que quienes viven en cada provincia va a proteger lo que es suyo”.

Asimismo, extendió el planteo a otras jurisdicciones: “Los chubutenses, los jujeños, los catamarqueños, los sanjuaninos o los mendocinos conocen su territorio y forman parte de esas comunidades. Son ellos quienes deben decidir”.

Federalismo y reforma

Finalmente, Garrido consideró que la reforma de la ley de glaciares se alinea con el espíritu de la reforma constitucional de 1994. “Esta reforma consolida esa línea de pensamiento. Hay que darle más facultades a las provincias para que puedan decidir sobre sus recursos naturales”.

Cruce en el recinto

Luego del cierre de la diputada Ana María Ianni, , Garrido pidió una interrupción y protagonizó un fuerte cruce con el diputado Martín Menem al responder los dichos de la diputada.

“Hay una doble vara y una doble moralidad”, lanzó. En ese marco, apuntó contra críticas relacionadas con la gestión ambiental en El Calafate: “En Calafate están entregando terrenos sin servicios. Por ahí el diputado preopinante (por Máximo Kirchner) se olvidó de su terreno, donde construyó un hotel con plata de todos los argentinos”.

Y agregó: “Ese hotel no tiene cloacas y es uno de los principales focos contaminantes en la zona. Así que la moralidad, por favor, a otro lado”.