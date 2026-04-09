Maroon 5, la banda estadounidense liderada por Adam Levine, regresará a la Argentina el 3 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro; la presentación contará con producción de DF Entertainment y se integrará a la gira vinculada “Love Is Like”, el octavo álbum del grupo.

Las entradas se venderán a través de AllAccess: https://www.allaccess.com.ar/event/maroon-5 ; la preventa, para clientes Visa de Banco Macro, comenzará el 14 de abril a las 10 hs, mientras que, la venta general, se abrirá el 16 al mismo horario; durante ambas instancias, los clientes de la entidad bancaria podrán acceder a seis cuotas sin interés.

Los precios anunciados, son: PIT $320.000 más cargo por servicio; campo delantero $190.000 más cargo por servicio; campo general $95.000 más cargo por servicio; platea 1 $250.000 más cargo por servicio; platea 2 $240.000 más cargo por servicio.

El recital en Buenos Aires forma parte del recorrido internacional que la banda realiza desde la salida de “Love Is Like”, publicado en agosto de 2025; el álbum incorpora un esquema de composición colectiva dentro del proceso creativo del grupo; entre las colaboraciones, aparecen: Lil Wayne en la canción que da título al disco, Sexyy Red en “I Like It” y LISA en “Priceless”.

Formada en Los Ángeles, la banda integrada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar suma más de dos décadas de actividad; en ese recorrido, obtuvo tres premios Grammy y registró ventas superiores a los 100 millones de discos; su repertorio incluye canciones como “This Love”, “Sunday Morning”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Payphone” y “Sugar”, que superan las 30 mil millones de reproducciones en Spotify.

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