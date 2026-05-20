Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, Juan Pablo Luque, rechazó el proyecto de ley de La Libertad Avanza de modificar el Régimen de Zona Fría en Argentina por el cual usuarios de diferentes puntos del país reciben subsidios en la tarifa de gas.

El proyecto reforma el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Es necesario destacar que sostienene el beneficio toda la región de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

El legislador patagónico advirtió que la iniciativa representa un “severo golpe a las provincias del interior y, de manera particular, a las jurisdicciones que generan los recursos energéticos del país”.

Centró su argumentación en la defensa del federalismo y el perjuicio directo que sufrirán las regiones productoras. “Estamos tratando un tema que va a generar un retroceso muy grande al federalismo de nuestro país. Y cuando retrocede el federalismo y avanza el centralismo, generalmente el que pierde es el interior de la Argentina”, manifestó el diputado, quien acotó que las provincias productoras de gas y energía resultarán ser las más afectadas por la decisión legislativa.

Luque remarcó las dificultades extremas que afrontan los habitantes de las zonas más australes del país. “No es lo mismo vivir en la meseta de la provincia del Chubut. No es lo mismo vivir en la cordillera Neuquina. No es lo mismo vivir en Santiago del Estero, ni en Formosa, ni en La Rioja, o en Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque no se calefacciona de la misma forma en Ushuaia, en una casa en Bariloche o en una casa en Perito Moreno, Santa Cruz“, enfatizó.

Nuevo esquema de facturación

Luque impugnó las afirmaciones oficiales sobre la protección a los sectores vulnerables. Citando las explicaciones brindadas por la propia Secretaría de Energía de la Nación, detalló cómo la reforma impactará de manera negativa en la economía de los hogares.

La Cámara de Diputados de la Nación.

Según precisó, el proyecto reduce el beneficio histórico que recibían los usuarios residenciales de las regiones frías. “Las familias argentinas se van a ver perjudicadas. De tener el 50% de subsidio a las tarifas de gas van a pasar a tener solamente un cuarto porque se elimina el cargo fijo, se elimina el ítem de distribución y de transporte de gas y queda solamente el subsidio por lo que vale el gas propiamente dicho”, especificó. Alertó que, bajo esta modalidad, un total de 1.600.000 ciudadanos perderán la cobertura estatal.

El diputado cuestionó la baja contraprestación laboral de estos esquemas de beneficio impositivo. “Habiéndose finalizado ese parque fotovoltaico la semana pasada, gracias a todos esos beneficios que le acabamos de dar, hoy ese parque va a tener tres empleados fijos, con lo cual invertimos 100 millones de dólares por empleado para poder ver justamente cuál es el beneficio”, sentenció, llamando a la reflexión a sus pares patagónicos para defender la dignidad de las provincias productoras.