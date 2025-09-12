Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, durante la jornada de cierre de la Argentina Oil & Gas 2025 (AOG 2025), el economista Juan Carlos de Pablo ofreció una exposición en el Auditorio C del predio ferial La Rural. Bajo el título “¿Esta vez será diferente? Política y economía de aquí en más”, reflexionó sobre el panorama nacional luego de los últimos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

El especialista, cercano al presidente Javier Milei, profundizó en las consecuencias de la contienda electoral del domingo anterior, en la cual Fuerza Patria, encabezada por Axel Kicillof, alcanzó el 47,28% de los votos, relegando a La Libertad Avanza al segundo puesto con un 33,71%. Tras conocerse el resultado, el primer mandatario reconoció “errores en lo político”, aunque advirtió que “no se retrocederá ni un milímetro” en materia económica.

“La pelea va a ser despiadada”

“El presidente no está loco. La segunda cosa es que es transparente, no hay misterios. Es multifacético. Pero cuando tenía que festejar la elección de CABA entró como un energúmeno. Y cuando pasó lo de PBA, fue más moderado”, señaló De Pablo. Según su interpretación, el oficialismo no esperaba ese desenlace: “Nadie la vio venir. Es importante porque la sorpresa genera modificaciones en la toma de decisiones”.

Añadió que “fue el discurso del presidente, que puso la cara y dijo que desde el punto de vista político se mandaron un cagadón. Segundo, que el rumbo económico no se modifica”. Y continuó: “¿Qué hizo con respecto a lo primero? Lunes a la mañana, reunión de gabinete. El presidente dijo ‘vamos’ y eso es lo que hace un líder. Se sigue reuniendo, hace la Mesa política, no entrega ninguna cabeza, convoca a los gobernadores. Se está poniendo la mochila y diciendo que esto lo va a pelear. Pero no lo sabe ni él. El tipo está peleando. La pelea va a ser despiadada”.

Remarcó el sistema de gobierno: “Argentina tiene un régimen presidencialista. Javier va a ser presidente hasta diciembre de 2027, acostumbrate, no te gusta, problema tuyo. Acá venimos a pensar, no a ver si te gusta o no te gusta”. De Pablo opinó que “esto es absolutamente fluido. No seas esclavo de lo que alguna vez fuiste o de la decisión que alguna vez tomaste. La pregunta es a qué velocidad corregís”.

Charla de Juan Carlos de Pablo en la AOG 2025.

“El Presidente hizo una flor de autocrítica, pero no la dijo públicamente”

En una conversación con +e, el economista subrayó que el gran reto político será elevar el rendimiento electoral en la jornada prevista para el 26 de octubre. “Carlos Ruckauf dijo una cosa muy importante hace varios meses: aunque a Milei le vaya bien, no va a tener mayoría absoluta. Y Rosendo Fraga dijo que, aunque a Milei le vaya mal, no va a tener más legisladores, porque como es un partido nuevo, no renueva. Es decir, la elección propiamente dicha va a ser ese desfiladero”, explicó.

Acerca de la reacción del oficialismo ante los resultados, puntualizó: “Ahora, como Argentina es un país extremadamente politizado, estamos todos dando vueltas. El dato fue la sorpresa electoral y el discurso de Milei donde dijo dos cosas: ‘Metimos la gamba, yo me pongo a cargo de la campaña’”.

Consultado sobre la relación entre el clima institucional y el ámbito privado, respondió: “La vida sigue, no sé de qué vamos a estar hablando dentro de una semana, pero un empresario está acostumbrado a tomar decisiones todos los santos días”.

“El presidente de la Nación, obviamente, hizo una flor de autocrítica, pero no la dijo públicamente. Algunos periodistas están desesperados porque no lo dijo, y no lo va a decir, y no lo tiene que decir. Ahora, puertas adentro, lo tiene que tener en cuenta y decir: ‘muchachos, por acá no, por acá no, por acá sí’, y vamos a ver cómo le sale”, comentó.

“De acá a octubre van a pasar muchas cosas”

En su ponencia, recalcó que mantener el equilibrio fiscal será decisivo para la gestión actual. “De acá a octubre van a pasar muchas cosas. Las novedades modifican decisiones”, sintetizó. También advirtió contra las decisiones tomadas bajo presión: “Los desesperados le vendieron el lunes que tenían efectivo. Es una mala idea vender en momentos de desesperación”.

Asimismo, abordó la situación económica y la tensión persistente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso: “El parlamento aprueba leyes, el presidente las veta y están todos a las puteadas”. A lo que sumó: “Cuando vos sos diputado o senador, la responsabilidad se evapora. Está la perspectiva del diputado y después la del almacenero, que es el que tiene que encuadrar los números”.

A propósito de los últimos indicadores del INDEC, que marcaron una suba del 1,9% en el IPC en agosto, De Pablo afirmó: “No tengo ningún elemento para dudar de la idoneidad de Marcos Lavagna. Ahora, los problemas metodológicos para construir un índice de precios son fenomenales, infernales”.

Leé más notas de La Opinión Austral