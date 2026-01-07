Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Platense atraviesa un mercado de pases muy activo pensando en su primera participación en la Copa Libertadores. En ese contexto, el club de Vicente López le dio la bienvenida oficial a Juan Gauto, mientras también avanza por la incorporación de Santiago Quirós, defensor de Racing.

“¡Bienvenido al Calamar, Juan! ¡Todos los éxitos!”, expresaron desde las redes oficiales del club, celebrando la llegada de un futbolista joven, con proyección y experiencia internacional.

Por su parte, el jugador expresó estar “muy feliz y agradecido por este nuevo desafío”. “Gracias Platense por la confianza y a toda la gente por el cariño. Todo en manos de Dios”, expresó en sus redes sociales.

Juan Carlos Gauto nació en Perito Moreno, Santa Cruz, el 2 de junio de 2004. El delantero surgió de las divisiones inferiores de Huracán, donde debutó en Primera División en abril de 2022 y rápidamente se consolidó como titular.

El santacruceño expresó su felicidad por sumarse a Platense y compartió en sus redes sociales una foto junto a su familia durante la firma del contrato.

Su rendimiento lo llevó a ser convocado por la Selección Argentina Sub 20, con la que disputó los Juegos Sudamericanos 2022 y el Mundial Sub 20 de 2023. En el primer semestre de 2023 convirtió tres goles, disputó las fases previas de la Copa Libertadores, debutó en la Copa Sudamericana y dio el salto al fútbol europeo.

Su paso por Europa antes de llegar al Calamar

En agosto de 2023, el Basel de Suiza adquirió el 85% de su pase. Allí, Gauto disputó 24 partidos, convirtió dos goles y brindó dos asistencias, aunque no logró afianzarse como titular.

Para la temporada 2024/25 fue cedido al Deportivo La Coruña, donde tampoco pudo encontrar continuidad: jugó 17 encuentros, fue titular en solo dos y no marcó goles. En el inicio de la temporada 2025/26, sumó algunos partidos en la reserva del Basel hasta que apareció la oportunidad de regresar al fútbol argentino con Platense.

Con la llegada de Gauto, Platense apuesta a recuperar la mejor versión del extremo, confiando en que pueda destacarse en un 2026 cargado de desafíos, tanto a nivel local como internacional.

Además del ex Huracán, el Calamar ya cerró las incorporaciones de Tomás Nasif, Tomás Silva y Eugenio Raggio, quien fue presentado recientemente. En paralelo, el club avanza por Santiago Quirós, defensor de Racing, quien podría llegar a préstamo por un año, con cargo y opción de compra. También aparece en carpeta Leonardo Heredia, actualmente en Central Córdoba de Santiago del Estero, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors.

Con Walter Zunino al frente del plantel, Platense se prepara para un semestre intenso, ilusionado con hacer historia y reforzarse de la mejor manera para competir en la Copa Libertadores.