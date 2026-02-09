Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La pesca del langostino argentino logró un avance histórico en materia de sostenibilidad ambiental y posicionamiento internacional al recibir la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), considerado el estándar más exigente del mundo para pesquerías responsables. Este reconocimiento, alcanzado tras más de una década de esfuerzos conjuntos entre el sector privado, organismos técnicos como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y la Subsecretaría de Acuicultura y Pesca, afirma que la pesca del Pleoticus muelleri cumple con criterios científicos rigurosos de manejo y cuidado del recurso marino, reforzando su competitividad en mercados globales que demandan productos sustentables.

El sello azul del MSC no solo es un distintivo ambiental, sino también un valor agregado comercial: garantiza que la captura se realiza respetando los ciclos de vida de la especie, con sistemas de monitoreo robustos y menor impacto ecológico. Esto constituye un salto cualitativo para uno de los recursos más importantes de la economía pesquera argentina, que cada año moviliza decenas de miles de toneladas y sostiene empleos en comunidades costeras de la Patagonia. Además, la certificación abre puertas a mercados exigentes como Europa, Estados Unidos y Asia, donde el consumidor valora cada vez más la pesca sostenible.

El logro también representa un modelo de cooperación entre gobiernos, empresas y organizaciones técnicas. Autoridades y representantes de la pesca destacaron que este proceso no fue rápido ni simple: requirió adaptar normativas, reforzar controles biológicos a bordo de embarcaciones y transparentar decisiones sobre aperturas y cierres de temporada para cumplir con los estándares internacionales de gestión pesquera.

La mirada ahora está puesta en completar la certificación también en aguas nacionales de alta mar, lo que consolidaría aún más a Argentina como protagonista en prácticas de pesca responsable a nivel regional.

Tras este importante anuncio, LU12 AM680 Radio Río Gallegos entrevistó en exclusiva al subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla para ahondar sobre la certificación del el langostino capturado en el Mar Argentino por el programa del Marine Stewardship Council (MSC), el más prestigioso y exigente en el mundo.

LU12: ¿Cómo impacta la certificación de calidad que acaba de lograr el langostino argentino?

JALC: En la pesca, respecto a certificaciones de pesquería, lo venimos haciendo hace rato. Me ha tocado participar en la certificación de merluza de cola, de anchoíta, de vieira y, ahora, en las dos de langostino. Siempre me tocó recuotificar respetando la Ley 24.922; hemos trabajado en pos de que siga siendo un caladero mirado con atención por el mundo entero.

LU12: ¿Qué implicancias puede tener para territorios como Puerto Deseado?

JALC: Hace mucho tiempo fui con el Dr. Bustamante (Néstor Miguel Bustamante) a una feria en Bruselas. Nos sorprendió cartelitos celestes con la letra blanca; averiguamos y eran las empresas que certificaban y comenzamos a trabajar. Empezamos a dar el apoyo a todas las empresas que invierten mucho dinero para lograr estos resultados.

Somos muchos los que participamos: investigadores, armadores, el Consejo Federal Pesquero y gente de la Secretaría. Los resultados están a la vista. Al principio hubo oposición del sector, pero cuando mostramos el camino, la situación cambió. Hoy, el 80% de los barcos pesqueros tiene las artes de pesca identificadas. Cuando decidimos ponerlo hace 18 meses, era una tragedia; hoy lo logramos llamando a la conciencia. En 90 días creo que tendremos el 100%.

LU12: ¿Esto implica una mejor trazabilidad de los productos?

JALC: Todo suma. Ya hay mercados que preguntan si teníamos intención de marcar la red. Yo sé que los armadores son responsables y que algunas redes valen mucho dinero; si las pierden, invierten tiempo en buscarlas. El día que se encuentre, sabremos de quién era y la recuperaremos.

El langostino es clave en el movimiento portuario.

LU12: En el caso del langostino, ¿qué impacto se prevé para esta pesquería?

JALC: El impacto biológico no va a modificarse. Esto es un impacto comercial. Mi visión es que permitirá pescar todo lo que el INIDEP diga que se puede pescar. Soy veterinario, hago mis proyecciones: si una hembra pone 500.000 huevos y el 5% llega a adulto y si respetamos las normas del INIDEP sobre cierres y movimientos, el langostino va a pegar otro salto en volumen. Ahí los empresarios tendrán que vender en nuevos mercados con esta herramienta de la pesquería certificada.

LU12: ¿En cuánto se robustece la competitividad con este sello de calidad?

JALC: No tengo duda de que destacará a la pesquería. De este tipo hay muy pocas en el mundo y la nuestra es la más voluminosa. La calidad del langostino argentino es única; no tiene comparación con ninguno de cultivo. Nuestro langostino es impresionante en sabor, dureza y color.

Exportamos con un profesionalismo enorme. Estamos trabajando para ver si algunos de los costos fiscales se pueden disminuir o desaparecer. Esto lo está analizando el área de Economía; nosotros mandamos informes periódicamente para ayudar al sector.

El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal y el subsecretario de Pesca de la Nación, López Cazorla.

LU12: ¿Está todo el foco puesto en las retenciones?

JALC: Hago todo lo necesario para ver esa posibilidad. Primero, el presidente Milei tuvo que ordenar la macroeconomía; a partir de eso, trataremos de que empiecen a verse este tipo de impuestos. No olvidemos que hay impuestos nacionales, provinciales y municipales; todos tendrán que poner el hombro.

Quiero nombrar al gobernador Claudio Vidal; es uno de los gobernadores con los que más me he reunido. La provincia tenía menos de 2 puntos de la CMP (Captura Máxima Permisible) en la merluza como reserva y hoy tiene el 4,98%.

Hemos construido de manera que la provincia tenga el recurso. Ricardo Patterson, que está en el Consejo hace 10 años, participó activamente en esta certificación. Apoyamos a la provincia abriendo el norte y el sur para que los barcos tengan el recurso más próximo. El año pasado, el paro del sector congelador dificultó el inicio de la zafra y no pudimos lograr la protección en los cuadrantes 15 y 16 que pedía la provincia.

Con Sergio Klimenko, el consejero actual, se está trabajando en la distribución del recurso para que genere movimiento no solo en el puerto, sino en las plantas. Él debe enfocarse en que el producto salga con un grado de elaboración de una planta de la provincia.

LU12: ¿Cuáles fueron los pedidos concretos del gobernador en las charlas?

JALC: “Dame una mano, necesito que aumente la descarga en los puertos de Santa Cruz”. Este fin de semana estuvo Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) estuvo en la Provincia y me mandó fotos de barcos descargando calamar en Puerto Deseado. Los números de captura superan ampliamente el 50% de lo que se pescó el año pasado: a fin de enero pasamos de 15.000 a 44.000 toneladas. Eso es trabajo para todos los puertos del sur.

LU12: ¿Cómo pinta el inicio de la zafra del langostino?

JALC: Rawson tuvo una captura de más de 60.000 toneladas. El recurso está y hay que aprovecharlo. Después será tarea de los comerciales vender en nuevos mercados que exijan diferentes preparaciones (pelado, embolsado, etc.). La administración del recurso va muy bien; ahora los comerciales tienen la herramienta del sello MSC para salir a vender.