El exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, confirmó este domingo que será precandidato a diputado nacional por Chubut.

Su candidatura se venía anticipando. El anuncio se da luego de que su figura como el candidato del consenso dentro de Peronismo tomara fuerza.

A través de un video en sus redes sociales, Luque confirmó que participará de las próximas elecciones legislativas.

“El silencio aturde. Hay mucho ruido en la calle. De los que reclaman ser escuchados. Y silencio, de algunos de los que juraron representarnos. Silencio frente a los trabajadores en la calle, empresas que nos abandonan y pymes que no dan más. Frente al sufrimiento de jubilados y personas con discapacidad, y jóvenes que no ven un futuro”, expresó.

En ese sentido, enfatizó: “No vamos a elegir el silencio. Por eso tomé la decisión de ser precandidato a diputado nacional. No es tiempo para cobardes y no me voy a hacer el distraído frente a las injusticias”.

En el cierre de la grabación, Luque remarcó que “siento la responsabilidad de defender a quienes no encuentran respuestas. Somos muchos los que elegimos no resignarnos, vamos a representar los verdaderos intereses de los chubutenses, de los que se esfuerzan todos los días. Tenemos que estar cuando la gente lo necesita. Y ese momento es ahora. Unidos podemos”.

Leé más notas de La Opinión Austral