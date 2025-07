Juana Repetto generó polémica tras compartir un furioso descargo contra el colegio privado al que asisten sus hijos; sin filtro, denunció una serie de robos sistemáticos de pertenencias personales que, los niños, llevan a la institución: desde camperas hasta botellitas de agua de marca.

“Colegios privados, caretas. Te chorean; le llevás una botellita de marca y no vuelve, pero le mandás una pedorra y la tienen todo el año”, manifestó Juana, visiblemente molesta.

“Todo tiene nombre e, igual, desaparece”, remarcó.

Según explicó la actriz, a pesar de que todo el material escolar y la ropa de sus hijos van perfectamente identificados, las pérdidas, son constantes. “Le coses el nombre, todo bien marcado, y, aún así, desaparece; el polar, la campera, la botellita… Todo”, aseguró.

Tras estas fuertes declaraciones, Repetto fue más allá, al describir el fenómeno como algo naturalizado dentro del ámbito escolar. “Escuchado decir ‘perdés el buzo, andá y agarrate otro de otro pibe’. ¿Cómo? ¿Perdón?”, lanzó, indignada.

“Una botellita cheta, desaparecida y, una medio pelo, esa, sobrevive años”, reveló.

En su relato, la influencer no solo mostró enojo por la falta de control del colegio ante estos episodios, sino que, también, ironizó sobre el destino de las pertenencias robadas. “Mandás una marca chorga y la tenés desde primer grado… Mandás una Stanley o, algo más caro, y no vuelve ni en sueños. Magia”.

Para cerrar su descargo, lanzó: “Pagamos una fortuna y no hay nadie que supervise qué entra y qué sale”.

Juana Repetto habló de su experiencia siendo madre soltera

A través de sus historias de Instagram, Repetto recordó cómo fue la crianza de Toribio, su primer hijo que nació gracias a la fertilización in vintro, y resaltó el apoyo que recibió de su madre, Reina Reech.

“Estoy planificando ser madre soltera y quiero saber cómo te arreglaste al principio. ¿Qué recomendas desde tu experiencia?”, le consultaron en la “cajita” de Instagram; por ese medio, la actriz reconoció la importancia del acompañamiento a las madres (sobre todo primerizas) y habló de su propio pasado.

“Cuando llegué a casa con Toro, en pleno invierno, y se cortó la luz, creía que era la Mujer Maravilla, toda empoderada. Me quedé sin luz y dije ¿mamá?. Le dije ‘Bauti, venime a buscar’ y me quedé en lo de mi mamá como seis meses. Fue fundamental estar acompañada de mi madre, fue clave”, confesó, a través de un video.

Y, sugirió: “Con esto, no te quiero decir que tenés que vivir con alguien, sino, no vas a poder. La realidad, es que me ocupaba al 100% del bebé, le daba la teta y, mi mamá, no se levantaba en toda la noche; por ahí, a la madrugada me alcanzaba agua y estaba pendiente las primeras veces, pero estaba presente desde un lugar de contención emocional”.

En este sentido, Juana reconoció el apoyo que recibió de Reech y que continúa recibiendo. “Lo podés hacer estando sola en tu casa, porque, por más que estés acompañada, el bebé va a depender de vos todo el tiempo. Siento que lo que más necesitás es apoyo, una red de contención emocional; si tenés, eso va a resultar espectacular. La red, es clave”, indicó.

Juana Repetto y su decisión de ser mamá soltera

Juana dio a conocer su decisión, públicamente, y fue una de las primeras celebridades argentinas en hablar abiertamente sobre la maternidad por elección; en este marco, contó que el deseo de ser madre era muy fuerte y que había tomado la decisión con total convicción, luego de consultar con profesionales y acompañada de su familia.

El parto fue natural y sin complicaciones y, desde el primer momento, compartió imágenes y reflexiones en sus redes, donde suele ser muy activa; a partir de ese momento, comenzó a posicionarse como una referente en temas de maternidad real, crianza respetuosa y salud mental materna.

