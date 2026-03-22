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Con la expectativa de avanzar hacia una reconstrucción más precisa de lo ocurrido, este lunes se reanudarán en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan. En la edición de este domingo, La Opinión Austral informó sobre la presencia de José Daniel Lorenzo, un “auditor” enviado por la Armada Argentina que había pasado inadvertido durante las primeras jornadas del debate.

Valeria Carreras, querellante por la mayoría en la causa, dialogó con este medio y afirmó: “Esta instancia resulta clave y decisiva para el esclarecimiento de las responsabilidades penales en la tragedia que enluta a toda la Nación. Ni las presiones ni ninguna forma de amedrantamiento nos detendrían“. Cabe recordar que esta nueva etapa del proceso estará marcada por la declaración de expertos y testigos, en un tramo considerado determinante para establecer las responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina: Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas.

El Ministerio Público Fiscal sostiene la acusación mediante un equipo integrado por Lucas Colla, Julio Zárate, Gastón Franco Pruzan y María Andrea Garmendia Orueta. Las querellas, en tanto, están representadas por los abogados Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra, este último padre de uno de los tripulantes fallecidos.

Carreras: “Ninguna forma de amedrantamiento nos detendría”

En diálogo con LOA, Valeria Carreras sostuvo que “esta instancia resulta clave y decisiva (…) ni las presiones ni ninguna forma de amedrantamiento nos detendrían. Ni siquiera la presencia del veedor, auditor y asesor enviado por la Armada Argentina al debate oral – el Capitán de Fragata Auditor José Daniel Lorenzo (CFAU) – modificará un ápice nuestra determinación, quien ya ha estado presente dentro de la sala de audiencias durante la primera semana del juicio”.

José Daniel Lorenzo captado por la transmisión oficial del debate. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Y agregó: “Los testigos que declaren tienen la obligación legal de decir la verdad, bajo pena de incurrir en falso testimonio, y estaremos presentes a exigir su cumplimiento en cada caso que así lo requiera”. El integrante de la Armada Argentina, identificado como “auditor”, también fue mencionado como asesor logístico para el traslado de potenciales testigos. Sin embargo, tal como se conocía, durante los primeros días del debate solo se tomaron los testimonios de los cuatro imputados como presuntos responsables del hundimiento de la nave en 2017.

De cabello tupido, raya al costado, camisa blanca, traje azul e impecables zapatos —atuendo que mantuvo durante las cuatro jornadas—, esas fueron algunas de sus características. Aun así, por decisión estratégica o circunstancias fortuitas, casi nunca fue captado por la transmisión oficial. Durante las extensas audiencias, Lorenzo solía ubicarse detrás de los acusados, aunque en pantalla apenas se lo percibía de la cintura hacia abajo. En ocasiones utilizaba una computadora portátil para tomar notas; en otras, permanecía con las manos entrelazadas, siguiendo con atención el desarrollo del proceso.

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