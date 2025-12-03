La Cámara de Diputados abrió este miércoles su actividad con una sesión especial desde las 11.15 para aceptar diez renuncias en Diputados, paso previo a la jura 2025 prevista para las 13. La decisión permitió ordenar los reemplazos de legisladores que asumirán nuevas funciones, completarán mandatos pendientes o avanzarán con cambios internos de sus bloques.

El caso más destacado fue el de Diego Santilli, actual ministro del Interior, quien presentó su renuncia el 7 de noviembre. Como no existió sesión hasta hoy, su salida no se oficializó antes y su reemplazante, Nelson Marino, tampoco pudo asumir. Marino también resultó electo para el período 2025-2029, por lo que en su lugar jurará Rubén Darío Torres.

Piparo dejó su banca para ocupar un cargo en el Banco Nación

La Cámara también aceptó la renuncia de Carolina Piparo, quien había solicitado dejar su banca desde el 1 de diciembre. La decisión se vincula a su designación en el Directorio del Banco Nación, por lo que no esperó al vencimiento formal de su mandato.

Libertarias Márquez y Orozco se preparan para el Senado

Las legisladoras libertarias Nadia Márquez y María Emilia Orozco dejaron la Cámara baja para asumir como senadoras nacionales. Sus reemplazantes para completar los mandatos hasta 2027 serán Gabriela Muñoz y Eliana Bruno.

En contraste, no prosperó la renuncia de la rionegrina Lorena Villaverde, quien decidió retirarla para esperar la definición de su pliego en el Senado.

Cambios en el norte y nuevas bancas hasta 2029

La tucumana Gladys Medina, con mandato vigente hasta 2027, también renunció. La reemplazará Elia Fernández de Mansilla. Medina volverá a jurar para el período 2029 luego de acompañar la lista de Osvaldo Jaldo en las elecciones de octubre. El gobernador compitió de forma testimonial y renunció a ese escaño, que ocupará Javier Noguera.

Soria e Hagman ingresan al Senado y a un nuevo mandato

Desde Unión por la Patria, Martín Soria dejó su banca tras ser electo senador nacional. Su reemplazo será Marcelo Mango.

Por su parte, Itai Hagman, que tenía mandato hasta 2027, encabezó la nómina de Fuerza Patria en la Ciudad. Su lugar quedará en manos del camporista Javier Andrade, mientras él se prepara para asumir su mandato hasta 2029.

D’Alessandro y Lospennato avanzan hacia legislaturas provinciales y porteñas

El jefe del bloque Coherencia, Carlos D’Alessandro, presentó su renuncia para asumir como legislador provincial en San Luis. Lo reemplazará Claudio Álvarez, quien completará su mandato hasta 2027.

También se aceptó la renuncia de Silvia Lospennato, dirigente del PRO, que decidió no continuar en la Cámara baja y ocupará su banca en la Legislatura porteña, para la que fue elegida en mayo. En su lugar ingresará Lorena Petrovich, referente del sector de Patricia Bullrich.

Pitrola reemplaza a Castillo por la rotación de la izquierda

La izquierda también formalizó su rotación interna. El diputado Christian “Chipi” Castillo dejó su banca y será reemplazado por Néstor Pitrola, quien ingresará para completar el tramo restante del mandato acordado dentro de su espacio.

Juran 127 diputados nacionales y Santa Cruz renueva tres bancas en la Cámara baja

La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles, desde las 13, la sesión preparatoria en la que jurarán los 127 legisladores nacionales electos el 26 de octubre, se elegirán autoridades y quedará configurado el nuevo mapa político para el período parlamentario 2026. Antes, a las 11, se realizará una sesión especial para aceptar renuncias y formalizar reemplazos.

El recinto será escenario de un recambio clave: La Libertad Avanza (LLA) estrenará su condición de primera minoría, tras un crecimiento que la llevó de 79 a 95 diputados en las últimas semanas, gracias a los movimientos internos de legisladores que abandonaron otros bloques. Así, el oficialismo libertario superó a Unión por la Patria (UP), que perdió miembros y quedó por debajo de esa cifra.

El oficialismo busca más poder en la Cámara

Con la nueva correlación de fuerzas, LLA apunta también a quedarse con la vicepresidencia primera, un cargo hoy en manos del peronismo. El nombre elegido por el oficialismo es el del ministro de Defensa, Luis Petri.

El peronismo, en tanto, ratificaría a Cecilia Moreau en la conducción de la Cámara.

Aún sigue abierta la disputa por la vicepresidencia tercera, codiciada por el PRO, el bloque Provincias Unidas y el grupo de gobernadores dialoguistas, que buscan consolidarse como tercera fuerza parlamentaria.

Cómo queda conformada la Cámara

En esta sesión asumirán:

54 diputados de La Libertad Avanza (LLA)

45 de Unión por la Patria (UP)

7 del PRO

3 de la UCR

4 del Frente de Izquierda

8 de Provincias Unidas

2 de Innovación Federal

2 de Independencia

1 de Producción y Trabajo

1 de La Neuquinidad

Entre los nombres destacados figuran Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Sebastián Pareja y Sergio “Tronco” Figliuolo por el oficialismo; y Agustín Rossi, Juan Grabois, Jorge Taiana, Lucía Cámpora y Guillermo Michel por Unión por la Patria. También se sumarán los macristas Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

Santa Cruz: quiénes son los nuevos diputados

La provincia de Santa Cruz renovará sus tres bancas en la Cámara baja. Asumirán:

Juan Carlos Molina (Fuerza Santacruceña)

Moira Lanesan Sancho (Fuerza Santacruceña)

Jairo Guzmán (La Libertad Avanza)

Ellos reemplazarán a Roxana Reyes (UCR), Gustavo González (PJ) y Facundo Prades (Por Santa Cruz), quienes finalizaron su mandato.