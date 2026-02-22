Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La consigna “Justicia por Thania” comenzó a multiplicarse en redes sociales luego del brutal femicidio de Thania Santillán, la joven de 22 años asesinada en la localidad de Las Tinajas. Al reclamo social se sumó la cantante Karina La Princesita, quien compartió en sus historias publicaciones periodísticas y expresó su dolor por el crimen que sacudió a toda la provincia de Santiago del Estero.

La artista replicó en sus redes la portada digital con el título “Horrendo femicidio en Santiago del Estero” y luego publicó la imagen del acusado bajo la frase “La cara del asesino”, visibilizando el caso y acompañando el pedido de justicia que atraviesa a la comunidad santiagueña.

Thania, fanática de Karina y apasionada por la música

El caso conmovió aún más cuando se conoció que Thania era fanática de Karina y que también disfrutaba cantar cumbia. El último fin de semana había asistido a uno de los shows que la intérprete brindó en la capital santiagueña. Allí compartió imágenes y mensajes de alegría en sus redes sociales.

Esa postal, tomada apenas días antes del trágico desenlace, hoy adquiere un significado profundamente doloroso.

Thania tenía 22 años, estudiaba enfermería y soñaba con dedicarse al cuidado de los demás. Participaba en actividades solidarias y mantenía un fuerte vínculo con su comunidad. Durante el fin de semana de carnaval había viajado desde la ciudad Capital hacia Las Tinajas para visitar a familiares. Nunca regresó.

Los últimos mensajes antes del femicidio

Según consta en la investigación, el viernes 20 de febrero a las 9 de la mañana Thania envió un mensaje que reflejaba el miedo que atravesaba: “Chicho me quiso matar con la escopeta”, escribió, en referencia a su expareja, Diego Salto.

Una hora después, la amenaza se convirtió en tragedia. El hombre le disparó tres veces y la joven murió en el lugar.

Un vecino alertó a la Policía tras advertir la escena. Cuando los efectivos llegaron, encontraron al agresor armado junto al cuerpo de la víctima. Impedía que los médicos se acercaran y se mantuvo atrincherado durante casi seis horas. Finalmente, tras una negociación, permitió el acceso de un enfermero, aunque Thania ya había fallecido.

Diego Salto fue detenido e imputado por femicidio. Permanece alojado en el Centro Único de Detenidos en la ciudad Capital, a disposición de la Justicia.

La fiscalía ordenó pericias sobre el arma secuestrada, análisis de los teléfonos de la víctima y del acusado, y la reconstrucción de la secuencia previa al crimen. También se toman testimonios para establecer el contexto de la relación y posibles antecedentes de violencia.

El dolor de una madre y una comunidad movilizada

Horas después del crimen, la madre de Thania publicó un mensaje que reflejó la magnitud de la pérdida: “Tan joven, llena de proyectos, de sueños… viviste la vida, pero te quedaba aún más por entregar”.

En su despedida, escribió palabras atravesadas por la angustia y la incredulidad. “Es tan difícil asumir, es difícil de explicar todo lo que se está viviendo, siempre, mi bebé hermosa”.

La publicación se viralizó rápidamente y recibió cientos de mensajes de amigos, compañeros y docentes que recordaron a Thania como una joven solidaria, alegre y comprometida.

El femicidio de Thania Santillán volvió a encender el debate sobre la violencia de género en Argentina. En redes sociales, el hashtag #JusticiaPorThania se convirtió en tendencia local, acompañado por pedidos de condena ejemplar.

La intervención de Karina La Princesita amplificó aún más el reclamo. Su mensaje, simple pero contundente, puso el foco sobre un crimen que dejó a una familia devastada y a toda una provincia exigiendo respuestas.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el nombre de Thania ya es bandera de un pedido colectivo: memoria, verdad y justicia.