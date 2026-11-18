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Justo Fernando Barrientos fue condenado este miércoles a prisión perpetua por la masacre de Barracas, ocurrida el 5 de mayo de 2024, cuando asesinó a tres mujeres y provocó heridas de gravedad a una cuarta víctima en un ataque motivado por el odio a su orientación sexual.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, quienes encontraron penalmente responsable al acusado por los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y utilización de un medio idóneo para generar un peligro común.

La condena comprendió los asesinatos de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Mercedes Roxana Figueroa, además del homicidio en grado de tentativa contra Sofía Castro Riglos, quien sobrevivió al ataque.

Las víctimas de la masacre de Barracas.

La audiencia comenzó a las 9:00 con las réplicas de las partes. Antes de conocerse el veredicto, Barrientos ratificó su inocencia durante sus últimas palabras ante los magistrados. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 19 de febrero de 2027.

Por otra parte, el tribunal rechazó el planteo de la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía y Pamela, quien había solicitado una reparación económica en concepto de daños para las damnificadas.

Tras conocerse la decisión, Sánchez manifestó su disconformidad con el rechazo del pedido de reparación, aunque destacó el alcance de la condena. “Es un reconocimiento muy importante”, expresó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Sofia Castro Riglos, la única sobreviviente. FOTO: REVISTA CITRICA

Cómo ocurrió la masacre de Barracas

El ataque ocurrió durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, en una habitación de una pensión ubicada en el barrio porteño de Barracas, donde convivían las cuatro mujeres.

Según se reconstruyó durante la investigación, Barrientos prendió fuego el lugar donde residían las víctimas. Como consecuencia del incendio, las mujeres sufrieron quemaduras y el agresor golpeó a una de ellas.

En medio de la desesperación, las víctimas se dirigieron al sector de las duchas para intentar aliviar las lesiones. Sin embargo, el atacante volvió a incendiar el lugar y agredió a Andrea Amarante.

Con el correr de los días, Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron a causa de las lesiones sufridas. Sofía Castro Riglos, quien tenía 49 años al momento del ataque, logró sobrevivir y recibió el alta médica el 3 de junio de 2024 en el Instituto del Quemado.

Durante el proceso judicial, distintos testimonios y elementos incorporados a la causa señalaron que Barrientos hostigaba sistemáticamente a las mujeres y utilizaba expresiones discriminatorias para referirse a ellas, entre ellas el término “tortas”.

La condena a prisión perpetua cierra una instancia central del proceso judicial por uno de los ataques motivados por el odio a la orientación sexual que conmocionaron al país en 2024.