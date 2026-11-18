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El Gobierno nacional resolvió eliminar el artículo que habilitaba las listas colectoras del proyecto de reforma electoral que impulsa la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El anuncio fue realizado este miércoles por la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de las diferencias que generó la propuesta entre los distintos espacios políticos que acompañan al oficialismo.

La decisión permitirá avanzar con la firma del dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, prevista para esta tarde. De esta manera, el oficialismo buscará habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto el próximo 26 de noviembre, durante la última sesión del período ordinario.

Bullrich explicó que, a partir de los acuerdos alcanzados con los diferentes bloques, se resolvió dejar afuera del texto el sistema de adhesiones y regresar al mecanismo de representación proporcional D’Hondt.

“Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, sostuvo la legisladora.

La iniciativa original contemplaba un esquema de colectoras acordado con gobernadores radicales. El mecanismo permitía que un partido político presentara su propia lista de legisladores y, al mismo tiempo, adhiriera a la fórmula presidencial de otra alianza.

Sin embargo, la propuesta encontró resistencia en el PRO, Provincias Unidas y distintas fuerzas provinciales, lo que llevó al oficialismo a revisar ese apartado para garantizar los acuerdos necesarios y avanzar con la reforma.

Otros cambios en el proyecto electoral

Además de la eliminación de las listas colectoras, el dictamen mantendrá el capítulo de Ficha Limpia, que establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

Otro de los puntos acordados es la reincorporación de la publicidad electoral gratuita para los partidos políticos, un mecanismo que el Gobierno había planteado eliminar. En este sentido, Bullrich precisó que se reducirá un 50% la publicidad electoral en radio y televisión.

“Se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad”, explicó.

El proyecto también incorporará la posibilidad de simultaneidad electoral. Esto permitirá que, cuando las elecciones nacionales y provinciales se realicen el mismo día, las categorías locales puedan votarse mediante el sistema de boleta única.

En cuanto a la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur, se mantendrá suspendida la votación directa. Los 24 representantes correspondientes a los distritos provinciales serán designados por las respectivas legislaturas.

Por su parte, los 19 parlamentarios del distrito único se distribuirán entre ambas cámaras del Congreso: 12 serán elegidos por la Cámara de Diputados y siete por el Senado.

Finalmente, Bullrich anticipó que se modificará el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales. Según explicó, esas limitaciones responden a una dinámica social que ya no existe.

Con estos cambios, el oficialismo busca reunir los consensos necesarios para avanzar con la reforma electoral en el Congreso, cuyo eje central es la suspensión de las PASO.