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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajarán este jueves a la provincia de Neuquén para encabezar una recorrida por la zona de Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país.

La actividad se enmarca en una serie de movimientos políticos del oficialismo en medio de tensiones internas y cuestionamientos públicos que atraviesan al funcionario, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la agenda de gestión y mostrar cohesión política.

El viaje a Vaca Muerta será una de las principales actividades de la semana para el oficialismo. Según trascendió, la visita tendría un carácter político y no incluiría encuentros formales con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ni con su equipo.

La comitiva se trasladaría desde el aeropuerto Presidente Perón hacia áreas operativas de la formación no convencional, con foco en pozos operados por YPF u otras compañías del sector, para luego cerrar la jornada hacia media tarde.

También se prevé un encuentro con dirigentes de La Libertad Avanza de Neuquén y Río Negro, consolidando la estrategia territorial del espacio oficialista.

Respaldo político y fotos conjuntas en medio de la tensión interna

El viaje a la Patagonia se suma a una serie de apariciones públicas que buscan reforzar el respaldo político dentro del Gobierno. En las últimas horas, Karina Milei y Manuel Adorni compartieron actividades conjuntas, incluyendo una visita al Instituto Malbrán, donde también participó el ministro de Salud, Mario Lugones.

Adorni compartió una recorrida junto a Karina Milei en el Instituto Malbrán. Foto: Presidencia.

Sin embargo, esa visita generó reacciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que anticipó posibles acciones de repudio por cuestionamientos vinculados al ajuste en el sistema sanitario y la situación judicial del funcionario.

ATE se posicionó críticamente frente a las actividades oficiales, en un clima de creciente tensión entre sectores sindicales y el Gobierno.

Estrategia legislativa y movimiento en Casa Rosada

En paralelo al viaje a Neuquén, el oficialismo avanza en la definición de su estrategia legislativa en el Congreso. El jefe de Gabinete avanza en la preparación de su informe de gestión ante el Congreso, mientras el bloque de Diputados de La Libertad Avanza define su estrategia para respaldarlo: contraatacar con las declaraciones juradas de legisladores de la oposición.

Además, la Casa Rosada decidió convocar para el viernes a una nueva reunión de la mesa política para afinar la estrategia legislativa y mantener la iniciativa política.

El escenario político se combina con una semana clave en materia económica, marcada por la expectativa del dato de inflación de marzo y la segunda revisión del acuerdo con el FMI.

En este contexto, el Gobierno busca evitar que las tensiones internas y las controversias judiciales opaquen los temas de gestión, intentando sostener el foco en la actividad económica y la agenda legislativa.