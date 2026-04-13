Este lunes 13 de abril, Grecia Colmenares se convertirá en una nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), ocupando el lugar que dejó vacante Andrea del Boca tras su reciente salida.

Con 63 años y una carrera marcada por éxitos en la televisión, Colmenares llega con experiencia en el formato: ya participó en la versión italiana, Grande Fratello, donde pasó nada menos que 178 días encerrada y se ganó el cariño del público.

En su presentación, la actriz, fue clara: “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, a ver cómo soy como persona y como ser humano, sobre todo”, aseveró, dejando en claro que no piensa ser una jugadora más.

En este marco, Santiago del Moro, conductor del reality, le dio la bienvenida mostrando imágenes de su trayectoria.

Quienes la conocen, no dudan de su capacidad para jugar fuerte; Gastón Trezeguet, exparticipante y analista del programa, no escatimó elogios: “Es bravísima y sabe jugar; se vio todos los Gran Hermanos, sabe mucho de estrategia”, contó, anticipando que, la actriz, podría convertirse en una de las protagonistas de esta edición.

La incorporación de Colmenares se da en un contexto de máxima atención para el programa, que viene de atravesar polémicas y situaciones insólitas con la salida de Solange rumbo a “La Casa de los Famosos” y de Andrea del Boca por su accidente.

Leé más notas de La Opinión Austral