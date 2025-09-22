Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, salió a respaldar a Argentina luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo de Washington al país sudamericano.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de @SecScottBessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, escribió Georgieva en su cuenta de X.

Con este mensaje, la titular del FMI enfatiza la importancia de la cooperación internacional y refuerza el impulso a las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Scott Bessent: respaldo estratégico a Argentina

Horas antes, Scott Bessent había afirmado que “Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina” y aseguró que todas las opciones de estabilización están sobre la mesa, incluyendo líneas de swap, compras de divisas y adquisición de deuda pública en dólares.

Bessent también destacó el potencial de inversión privada en Argentina y subrayó que “Argentina volverá a ser grande”. Además, confirmó su reunión con el presidente Milei el próximo martes en Manhattan, junto al presidente de EE.UU.

Cooperación internacional para la estabilidad económica argentina

El respaldo sucesivo de Scott Bessent y Kristalina Georgieva refuerza la percepción de Argentina como un socio estratégico en América Latina. Ambas figuras coinciden en la importancia de políticas de disciplina fiscal y reformas pro crecimiento para estabilizar la economía, atraer inversión y promover la recuperación financiera del país.