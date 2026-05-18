Según el informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el nivel de actividad permanece muy por debajo de sus máximos recientes y refleja el complejo panorama que atraviesa la industria nacional.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 40,9%, marcando una caída de 6 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

Desde ADIMRA señalaron que este indicador confirma el carácter recesivo del escenario industrial actual y evidencia un uso muy limitado del aparato productivo.

El presidente de la entidad, Elio Del Re,advirtió que “el bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”.

En esa línea, sostuvo que “la demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

Sólo dos sectores mostraron crecimiento

El análisis sectorial expuso un panorama mayormente contractivo. Las únicas actividades que lograron crecer en comparación con el mismo mes del año pasado fueron:

En contraste, el resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-13,6%) Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico (-4,5%) y Autopartes (-1,7%) registraron caídas interanuales persistentes.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico: sólo las empresas vinculadas a Agrícola (2,1%) tuvieron un registro positivo, mientras que continuaron mostrando resultados negativos Alimentos y bebidas (-6,6%), Consumo Final (-5,8%), Construcción (-4,5%), Petróleo y Gas (-3,8%), Automotriz (-3,8%), Energía Eléctrica (-3,2%), y Minería (-1,4%).

Desde ADIMRA alertaron además que la débil demanda y la reducción de márgenes generan una situación crítica para las empresas del sector, con impacto directo sobre el empleo y fuertes señales de preocupación en toda la cadena industrial.

Perspectivas negativas para los próximos meses

Las expectativas empresariales tampoco muestran señales de recuperación en el corto plazo. De acuerdo con el relevamiento, 5 de cada 10 empresas no esperan mejoras en su producción durante los próximos tres meses.

En materia de empleo, el sector registró una caída interanual de 2,3%, mientras que respecto al mes anterior la baja fue de 0,1%.

Caídas en todas las provincias industriales

El informe también reveló que todas las provincias analizadas registraron retrocesos interanuales en abril, profundizando la contracción observada durante los últimos meses.

Los principales resultados provinciales fueron:

Buenos Aires: -5,1%

Entre Ríos: -4,7%

Córdoba: -3,7%

Santa Fe: -0,9%

Mendoza: -0,6%

Buenos Aires volvió a posicionarse como el distrito con peor desempeño y el principal aporte negativo al promedio general del sector metalúrgico argentino.