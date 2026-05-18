Con el estreno de la serie “Margarita”, Cris Morena no solo hizo un regalo para quienes crecieron con “Floricienta”, sino, también, pensó en las nuevas infancias que no conocían este tipo de producciones llenas de magia; es por eso que, el estreno de este spin off de la historia protagonizada por Florencia Bertotti, se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial y, en la actualidad, sigue siendo de las historias más vistas y respetadas de HBO Max.

Tal es así que, el estreno de la segunda temporada de “Margarita”, fue un nuevo furor; la serie regresó a HBO Max el pasado 4 de mayo con sus primeros cinco episodios y sorprendió a los espectadores por el cambio total en la historia; sin embargo, así, como sucedió en la primera parte, todavía faltan muchos capítulos por lanzar; el servicio on demand comenzó a usar la técnica de estrenar cinco partes por semana, por lo que, cada lunes, la tira regresa con su continuación.

Es decir que, este 18 de mayo, llegaron a la plataforma cinco nuevos capítulos llegando, así, a un total de 15 episodios publicados para ver de la nueva temporada; aún así, cabe destacar que falta para el final y que, todavía, quedan muchos episodios por estrenarse.

Cuántos episodios faltan para el final de Margarita y cuándo estrenan

Si bien, por ahora, no hay confirmación oficial, se especula que la segunda parte de “Margarita” también tendrá 40 capítulos, así como sucedió con la primera temporada; es por este motivo que, todavía, quedan 25 episodios por estrenarse.

Episodios 16 al 20: estrenan el 25 de mayo

Episodios 21 al 25: estrenan el 1 de junio

Episodios 26 al 30: estrenan el 8 de junio

Episodios 31 al 35: estrenan el 15 de junio

Episodios 36 al 40: estrenan el 22 de junio llegando al final

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