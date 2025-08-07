Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Agosto de 2025 acaba de comenzar y ya se perfila como un mes inolvidable para quienes disfrutan contemplar el cielo. A lo largo de estas semanas, al menos tres fenómenos astronómicos destacarán en la bóveda celeste, con un evento principal previsto para el próximo domingo 10, cuando se produzca una alineación única de seis planetas: Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno.

La llamada “parada planetaria” refiere a situaciones en las que varios planetas parecen agruparse en una misma región del cielo cuando se observa desde la Tierra. Esto ocurre porque todos orbitan en un plano similar, el denominado plano de la eclíptica, por lo que sus trayectorias proyectadas resultan en una forma similar, pero no exacta, de una curva o franja que atraviesa el firmamento.

¿Hasta cuándo durará y a qué hora ver la alineación?

El mejor momento para observar este espectáculo, que durará hasta el 13 de agosto, será alrededor de las 6:30 de la mañana en Argentina. El pico del fenómeno llegará el 12 de agosto, cuando Júpiter y Venus, los planetas más brillantes del cielo nocturno, se acerquen visualmente y se alineen junto a una Luna casi llena, generando una postal astronómica única.

El alineamiento será visible poco antes del amanecer y no volverá a repetirse hasta febrero de 2026. Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno se verán a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio para ser detectados.

“El caso del 12 de agosto es interesante porque ocurre una ‘conjunción’ entre Júpiter y Venus… es simplemente que están muy cerca en el cielo y los ves muy juntos. Eso se verá mirando hacia el este, alrededor de las 6:30 de la mañana”, detalló el astrónomo Gabriel Bengochea a Infobae.

Para disfrutarlo con mayor claridad, lo ideal será alejarse de zonas con contaminación lumínica y encontrar un lugar con vista abierta hacia el horizonte. Una herramienta útil para la ocasión es la aplicación gratuita Star Walk 2, cuya función “Planet Walk” permite localizar fácilmente los planetas de acuerdo con la ubicación del observador.

Ubicaciones planetarias destacadas

Mercurio : Cercano al Sol, en la constelación de Cáncer.

: Cercano al Sol, en la constelación de Cáncer. Júpiter : Segundo más luminoso, ubicado en Géminis.

: Segundo más luminoso, ubicado en Géminis. Venus : El conocido “lucero del alba”, próximo a Júpiter el 12 de agosto.

: El conocido “lucero del alba”, próximo a Júpiter el 12 de agosto. Saturno : Brillará con tonalidades doradas, cercano a Neptuno.

: Brillará con tonalidades doradas, cercano a Neptuno. Urano : Identificable con binoculares en Tauro.

: Identificable con binoculares en Tauro. Neptuno: Requiere binoculares potentes en Piscis.

Luna llena y lluvia de meteoros

El 9 de agosto, la llamada Luna del Esturión alcanzará su punto máximo de brillo. Aunque su resplandor aportará un toque imponente al firmamento, también podría interferir con la visibilidad de Neptuno, especialmente en zonas con mucha luz artificial.

Pocos días después, entre el 12 y el 13, las Perseidas mostrarán su esplendor con una lluvia de meteoros que alcanzará su pico de actividad. Estas “estrellas fugaces” cruzarán el cielo nocturno y se convertirán en el complemento perfecto para quienes sigan el evento planetario de este mes.

Para aprovechar cada instante del espectáculo astronómico, se recomienda:

Alejarse de entornos urbanos o fuentes de luz intensa.

Utilizar aplicaciones como Star Walk 2 para explorar objetos celestes en tiempo real.

Comenzar la observación al menos una hora antes del amanecer.

Más allá del impacto visual, estos fenómenos ofrecen una oportunidad para conectar con el universo desde otra perspectiva. El desfile de planetas del 10 de agosto, junto a la Luna llena y las Perseidas, convierte a este mes en una cita imperdible para quienes encuentran belleza en el cielo estrellado.