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El hockey pista santacruceño volvió a demostrar su jerarquía en el ámbito nacional. Esta vez, el escenario fue Comodoro Rivadavia, donde los representantes de la Asociación Santacruceña protagonizaron un fin de semana inolvidable al conquistar los tres títulos del Campeonato Argentino de Selecciones.

Con un rendimiento colectivo de alto nivel, los equipos provinciales dominaron las definiciones de las tres categorías y coronaron una competencia en la que fueron protagonistas desde el comienzo. El resultado final fue contundente: tres categorías disputadas y tres medallas doradas para Santa Cruz.

La primera consagración llegó de la mano del seleccionado Sub-14 femenino, dirigido por Carlos Saade, que volvió a encontrarse con Tierra del Fuego en una definición que tuvo como antecedente la final de la edición anterior. En esta oportunidad, las santacruceñas impusieron condiciones desde el juego y se quedaron con una victoria categórica por 9 a 4, estableciendo una diferencia de cinco goles para asegurar el primer campeonato de la jornada.

La cateogría Sub 14.

En la rama masculina de la misma categoría, el camino hacia el título presentó mayores dificultades. El conjunto conducido por Sabrina Franciscovich se enfrentó a Bariloche A en una final sumamente equilibrada, que terminó igualada 3 a 3 durante el tiempo reglamentario. La definición debió trasladarse a los penales australianos, instancia en la que Santacruceña mostró personalidad y efectividad para imponerse por 3 a 2 y quedarse con una nueva consagración nacional.

El tercer festejo tuvo como protagonistas a las chicas de Sub-16. El seleccionado santacruceño se midió con Bariloche en una final intensa y de mucha exigencia, que terminó resolviendo por 5 a 3. Si bien las representantes provinciales parecían tener el partido bajo control, el equipo rionegrino reaccionó durante el último tramo y consiguió achicar la diferencia, manteniendo la incertidumbre hasta los segundos finales.

Incluso, cuando quedaba menos de un segundo para el cierre, Bariloche dispuso de una oportunidad mediante un córner corto que podía cambiar el desenlace. Sin embargo, la ejecución terminó desviada y Santacruceña logró conservar la ventaja para celebrar el tercer campeonato argentino de la jornada.

Las tres conquistas tuvieron un valor especial si se considera lo sucedido en la edición anterior, disputada en Bariloche. En aquella oportunidad, los seleccionados de la Asociación Santacruceña también habían alcanzado las tres finales, aunque consiguieron dos títulos y un subcampeonato. Esta vez, el desafío era repetir protagonismo y mejorar aquella cosecha. El objetivo se cumplió de manera perfecta.

Más allá de los resultados, la actuación santacruceña reflejó el trabajo deportivo que vienen desarrollando los equipos formativos de la provincia, con selecciones capaces de competir y consagrarse frente a los principales representantes del hockey pista argentino.

El campeonato, organizado por la Asociación Austral y fiscalizado por la Confederación Argentina de Hockey, también dejó reconocimientos individuales para varios protagonistas del certamen.

En Sub-14 Damas, Francesca D’Elia, de Austral, fue elegida como la mejor jugadora, mientras que Josefina Haag, de Santa Cruz Norte, recibió la distinción a la mejor arquera. La santacruceña Juliana Cettour fue reconocida como la mejor jugadora de la final.

En Sub-14 Caballeros, el premio al mejor jugador quedó en manos de Facundo Amendolia, de Austral, e Ignacio Zatarain, de Bariloche A, fue distinguido como el mejor arquero. Ciro Villagra, integrante del seleccionado campeón, obtuvo el reconocimiento al mejor jugador de la final.

Por su parte, en Sub-16 Damas, Mora Rodríguez se llevó dos distinciones: fue elegida como la mejor jugadora del campeonato y también como la figura de la final. La otra premiación correspondió a Justina Jurado, quien recibió el reconocimiento a la mejor arquera, completando así una destacada participación de las representantes santacruceñas.

Con las tres consagraciones, la Asociación Santacruceña cerró su participación en Comodoro Rivadavia con un resultado que supera cualquier expectativa. Una actuación colectiva que ratifica el crecimiento del hockey pista provincial y posiciona nuevamente a Santa Cruz entre las grandes referencias de esta disciplina en el país.