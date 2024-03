Hace unos días, Rusherking sacó el tema “Entre la playa ella y yo”, junto a Big Yamo, BM y Peipper. A raíz de esta colaboración, sus fanáticos notaron que en la parte que a él le toca cantar, expresa: “Fumamos y detrás del humo no se ve. Química en el acto… estamos face to face”. Esta oración dio mucho de qué hablar, ya que, según se comenta, sería una respuesta a la canción de Emilia Mernes “No se ve”. En consecuencia, algunas personas comenzaron a decir que “se verían bien juntos”. Incluso, se cuestionaron si “alguna vez salieron”. Por otro lado, también, dice: “Entre beso y beso me dijo ‘nadie se entera de que los amigos se besan, así nos evitamos problemas y calladitos estamos mejor’”. Gracias a este verso, comentaron que se refería a Ángela Torres, con quien, recientemente, lanzó una nueva canción.

La repercusión en redes tras el nuevo lanzamiento de Rusherking

A través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, el usuario “@INT3NSIDAD” publicó la parte del artista y escribió “Rusherking, el menos obvio”.

El clip no demoró en hacerse viral y los fans comenzaron a sacar sus propias conclusiones. Mirá las reacciones.

La nueva canción de Rusherking y Ángela Torres

Los artistas se juntaron para sacar el tema “Mitad”.

Aunque en reiteradas ocasiones aseguraron ser “solo amigos”, los fanáticos de ambos desconfían de estos dichos.

