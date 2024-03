Hace meses atrás, Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su relación. En una entrevista para Infobae, el actual novio de la cantante estuvo presente en el ciclo de María Laura Santillan y dio impactantes detalles sobre el romance: desde quién se animó a dar el primer paso, hasta cómo lidian con la fama tanto de ella como de él.

Los dichos de Pedro Rosemblat sobre Lali

Primero, Pedro confesó que “tiene miedo de ser una pareja más del espectáculo”. “Creo que el miedo se debe al recorte, también. Como con “el marido de Pampita”, me preocupa un poco. Ese es el proceso que estoy atravesando”, reveló.

Por otro lado, aseguró: “No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que… Yo estoy muy feliz”.

Luego, continuó: “Estoy muy enamorado y contento. Entiendo que es una figura con una gran exposición y que todo lo que la involucra tiene gran impacto. Ella, despierta un gran interés. Yo también estoy hasta las manos”.

Para finalizar, dio detalles de cómo comenzó la relación.“Me escribió y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás, en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar, hubiera encontrado un hueco. Me sorprendí”, afirmó.

La dedicatoria que le hizo Lali a Pedro Rosemblat

Ante de estos dichos, la cantante había usado su Instagram para dedicarle un tierno mensaje a su novio.

En el posteo, comenzó escribiendo: “Hasta entonces, yo, solamente, había compartido algunas cosas con algunos otros. Hasta entonces, me había divertido o sufrido los embates del amor ordinario, el drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido. Un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo”.

Para finalizar, confesó: “Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieran reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”.

