La CGT evalúa realizar una marcha el 17 de Octubre

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que conducen los dirigentes Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), debatirá este martes una amplia agenda de temas de manera virtual.

Daer confirmó a Télam que el encuentro virtual será a partir de las 17:00 y se "realizará un análisis de la situación económica y social por la pandemia". Otras fuentes gremiales también indicaron que "los participantes debatirán el tema salarial, principalmente en aquellas empresas que pertenecen al ámbito de la administración pública cuyas paritarias fueron postergadas frente a la situación económica".

No quedarán fuera de la agenda gremial del encuentro de mañana "la situación de las obras sociales y las versiones de aumentar un 1 por ciento en los aportes que hacen tanto los trabajadores como los sectores empresarios".

Por otra lado, no se descarta la posibilidad de realizar un acto el 17 de Octubre. En FM La Patriada, Daer manifestó "por ahí nos podemos convocar, tomando todas las precauciones, en una fecha histórica y tan importante para nuestro país como el 17 de octubre; no imagino una movilización multitudinaria, pero sí que todo el país se exprese".

Esa conmemoración la está organizando las 62 Organizaciones que conduce el dirigente Hugo Benítez, quién además de presidir el histórico nucleamiento político-sindical es el titular de la Asociación Obrera Textil e integrante del Consejo Directivo de la CGT.

"Le pido responsabilidad"

Daer también fue consultado por FM La Patriada por los dichos del ex presidente argentino, Eduardo Duhalde, quien dijo la semana pasada que Alberto Fernández está "grogui", tal como lo estuvo en su momento él mismo cuando gobernaba o el ex mandatario Fernando de la Rúa.

"Más que opinar, le pediría a un ex presidente, que estuvo en un momento muy difícil que tenga responsabilidad, que Alberto Fernández no está grogui, que las dificultades que tiene el país son grandísimas, producto de la pandemia y lo que nos dejó el gobierno anterior", manifestó.

Agregó "le pediría más que nada responsabilidad, porque me parece que no es bueno que un ex presidente esté adjetivando de esta manera a un presidente que está en un momento tan crítico del mundo y de nuestro país".

Homenaje a Rucci

Con respecto a la negativa de la semana pasada por parte del bloque del Frente de Todos de la Legislatura la Provincia de Buenos Aires de rendir homenaje a José Ignacio Rucci, asesinado el 25 de septiembre de 1973, la CGT ya fijó su posición este domingo en una solicitada publicada en el diario Página 12.

En tal sentido, trascendió que directivos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que lidera Antonio Caló, buscan -cumpliendo con los protocolo sobre distanciamiento social- la autorización para rendirle un acotado homenaje a Rucci en el Panteón que guarda sus restos en el cementerio de Chacarita