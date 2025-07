Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de sus historias de Instagram, Yanina Latorre contó que uno de los perros de La China Suárez murió electrocutado por el cerco eléctrico que Mauro Icardi puso en la “casa de los sueños” para que no se acerquen los carpinchos; tras esta revelación, la actriz desmintió los dichos de la panelista y, tras desacreditarla, Latorre no se guardó nada e hizo un fuerte descargo.

Para desmentir lo que dijo Yanina, Suárez habló con el periodista Gustavo Méndez. “La China habló, desde el avión, y dijo que “el perro murió de cáncer”. Fue el último que rescató. Tenía metástasis en todo su cuerpo y no murió electrocutado”, comentó el comunicador.

Al ver esto que dijo la actriz, Latorre no dudó en salir a contestar: “Me gusta la operación lavado de imagen de la nipona y me mata que se desesperen por desmentir lo del perrito. Amor, fue como conté. Cada cosa que digo, mandan vocero. El poder de mi palabra. El perrito tenía cáncer y lo mata la descarga eléctrica porque estaba débil. Lo llevaba al tratamiento el jardinero de Mauro”.

Y, se cuestionó: “¿Para qué tienen mascotas si no los cuidan? Y, no nos olvidemos de esto”, escribió la periodista de “LAM”, que recordó que casi se ahoga en la pileta de su casa. “¿Por qué la nipona no despidió al perrito en redes? Cuando siempre lo hizo con sus mascotas”.

“La nipona me clava demandas por contar verdades y, ayer, trató de adicto y mal padre a su ex. Hablemos de cinismo. Hay mujeres que, por una carterita Chanel, destruyen al padre de sus hijos y defienden a otro que no paga alimentos ni obra social”, se quejó, Yanina.

