La eterna novela entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi acaba de sumar un capítulo: en esta oportunidad, lejos de un cruce directo o una polémica explícita, lo que llamó la atención fue una coincidencia llamativa en la manera en que, ambas, hablaron de la intimidad y la convivencia con el futbolista.

La encargada de destapar el detalle fue Juariu, que compartió, a través de sus redes, un video comparativo que, rápidamente, se viralizó; en las imágenes, se contraponen declaraciones de Wanda, de cuando aún estaba en pareja con Icardi, con un testimonio más reciente de La China, y el paralelismo resulta difícil de ignorar.

En uno de los fragmentos rescatados, se escucha a Nara recordando su vínculo con el delantero en una entrevista con Susana Giménez; con tono enamorado, expresaba: “Él me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. Me decía, ‘se rompió el foquito, te lo cambio yo’”.

La secuencia continúa con una nota que Suárez le dio a Moria Casán, donde, también, remarca el impacto emocional que tuvo Icardi en su vida; allí, la actriz, aseveró: “Lo que me pasó con Mauro es que me dio una seguridad, que si yo no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”.

Pero, el momento que terminó de encender las redes, llega cuando aparece otra frase de La China que parece un espejo del relato de Wanda; en el video, se la escucha decir: “Y, me decía: ‘¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejá que lo hago yo’”.

Las similitudes entre ambos discursos no pasaron desapercibidas y generaron una catarata de comentarios, teorías y debates entre los seguidores del escándalo; incluso, la propia Juariu reaccionó con sorpresa. “¡Chicos, qué fuerte!”, expresó.

Leé más notas de La Opinión Austral