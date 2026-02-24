Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La confianza en la gestión del presidente Javier Milei retrocedió 0,6% en febrero y profundizó una tendencia negativa tras las bajas de enero (2,8%) y diciembre (0,1%), de acuerdo a un relevamiento llevado a cabo por la Universidad Di Tella.

El índice se posiciona en 2,38 puntos, lo que representa un 6,8% menos que hace un año. Pese al descenso, el actual mandatario mantiene un lugar destacado en la comparación histórica de gobiernos:

Néstor Kirchner : 2,49 (el más alto)

: 2,49 (el más alto) Javier Milei : 2,44 (promedio actual)

: 2,44 (promedio actual) Mauricio Macri : 2,27

: 2,27 Cristina Kirchner : 1,83 (2do mandato) / 1,71 (1er mandato)

: 1,83 (2do mandato) / 1,71 (1er mandato) Alberto Fernández: 1,69

Señales cruzadas en la opinión pública

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella expone una paradoja en la mirada social. Al mismo tiempo que mejora la percepción sobre la ética y la administración de recursos, cae la evaluación acerca de la capacidad de gestión.

Lo que sube : Honestidad de los funcionarios (+2,6%) y eficiencia en el gasto (+2,7%).

: Honestidad de los funcionarios (+2,6%) y eficiencia en el gasto (+2,7%). Lo que baja: Capacidad para resolver problemas (-4,9%) y evaluación general del gobierno (-1,8%).

El respaldo se concentra en el interior y en los jóvenes

El perfil del votante afín al presidente se afianza en determinados segmentos. El dato más llamativo de febrero fue el salto del 10,7% en el nivel de apoyo entre jóvenes de 18 a 29 años, que encabezan la tabla con 2,99 puntos.

La brecha económica resulta marcada: la confianza trepa a 4,30 entre quienes creen que la situación mejorará dentro de un año, pero cae a 0,43 entre los pesimistas, lo que refleja una fuerte polarización vinculada a las expectativas personales.

