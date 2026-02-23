Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei regresará a los Estados Unidos en marzo para participar de la “Argentina Week”, un evento exclusivo que se desarrollará en Nueva York, por lo que se superará la docena de visitas al país del norte.

Entre los participantes destacados se espera la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, junto a funcionarios clave del gabinete económico, quienes expondrán sobre el nuevo marco macroeconómico, la estabilidad fiscal, la apertura al capital privado y las reglas de juego para invertir en el país.

La gira presidencial tendrá lugar entre el 9 y el 12 de marzo y apunta a consolidar lo que el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, definió como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”, señaló “BAE Negocios“.

La confirmación llegó a través del propio Presidente, quien replicó en sus redes sociales el anuncio de Oxenford. El diplomático y empresario tecnológico destacó que la iniciativa llega en un momento de “corrección de distorsiones estructurales” y bajo un marco pro-mercado que cuenta con el beneplácito de la administración de Donald Trump.

“El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento. Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso”, sostuvo el embajador.

Asimismo, el diplomático aseguró que los bancos J. P. Morgan y Bank of America le informaron que el evento “superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente en ambas instituciones. En consecuencia, se dispuso el cierre del proceso de acreditaciones, del formulario de inscripción y también de la lista de espera”.

¿Qué es Argentina Week 2026?

La iniciativa es organizada en conjunto por la Embajada Argentina en Estados Unidos, JP Morgan y Bank of America, busca “reposicionar a la Argentina como un destino atractivo y confiable para la inversión global, en un contexto de profundas transformaciones económicas y reformas estructurales“.

El evento reunirá a autoridades nacionales, líderes empresariales internacionales, bancos de inversión y fondos globales, con un fuerte interés por parte de CEOs y decision makers que buscan entender el nuevo rumbo del país y sus oportunidades concretas de negocio.

Argentina Week tiene como objetivo presentar las potencialidades de la Argentina ante la comunidad inversora internacional. El evento reunirá a más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión con interés en distintos sectores estratégicos del país.

El posteo del embajador de Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

La Opinión Austral confirmó que Chubut estará presentes mediante empresarios, mientras que aún no se confirmó oficialmente si la Provicia de Santa Cruz tendrá representantes. Se confirmó que se suman Salta, Códoba, Mendoza y San Juan.

Además de Milei, estarán presentes funcionarios nacionales de relevancia, gobernadores y referentes del ámbito público y privado.

Una oportunidad El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) llevará a cabo un panel de empresarios argentinos, quienes compartirán su visión y experiencia sobre las oportunidades de inversión en Argentina.

Se pondrá el foco en las oportunidades de inversión en sectores competitivos de nuestro país como la agroindustria, oil & gas, minería, energía nuclear y la economía del conocimiento.

Javier Milei y Luis Caputo estarán presentes en New York.

El éxito en la demanda de inscripción, con cupos agotados semanas antes del evento, es leído por el mercado como una señal concreta de interés y expectativa sobre la Argentina que emerge tras el primer tramo del gobierno de Javier Milei.

La Argentina Week 2026 busca así consolidar la confianza de los inversores internacionales, mostrar resultados, y transformar el interés en inversiones reales, en una etapa donde el país intenta dejar atrás décadas de volatilidad y recuperar previsibilidad.

Nueva York será, una vez más, el escenario donde Argentina se presenta al mundo. Esta vez, con un mensaje claro: reformas, apertura y oportunidades.