La defensa del abogado de Sebastián Sosa, acusado de abuso, contra la víctima: “¿Por qué no gritó o se retiró?” Ernesto Baaclini, abogado de uno de los jugadores de Vélez responsabilizó a la víctima por o haber gritado o huido del hotel cuando no tuvo consentimiento de lo que estaba pasando y aseguró: "Estpa muy armado"

Mientras esperan que el juez determine la libertad y liberación del arquero Sebastián Sosa en Tucumán, y el resto de los jugadores de Vélez Sarfield José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, en el marco de una causa por presunto abuso sexual contra una joven de 24 años; y su abogado defensor apuntó contra la víctima y la responsabilizó por lo sucedido.

“Sosa no hizo nada más que mandarle un chat. ¿Por qué no se retiró o no gritó? Esto está muy armado”, manifestó Ernesto Baaclini en diálogo con Radio del Plata.

En ese sentido, cuestionó la declaración en Cámara Gesell que realizó la denunciante: “Escuché que se había quebrado y eso no pasó en ningún momento salvo a lo último porque se quería ir porque estaba cansada, que es lógico porque son muchas horas”, expresó.

“Ella dijo que entró a la habitación directamente y lo vio en bóxer a Sosa. No se retiró, tomó su cerveza y dijo que se sentía mareada pero la verdad nunca he visto una pastilla que te maree en 20 minutos si y 15 no”, insistió.

Y agregó: “Ella dice que le dejaron 600 mil pesos pero eso no ocurrió nunca. Le dejaron para el Uber porque manifestó que estaba sin plata”.

En cuanto a la situación procesal de su defendido, Baaclini comentó: “Va a estar aprehendido hasta que tanto el juez dicte una orden de detención. Previo a esto nos convocaron a todas las partes y nos indicaron que se iba a realizar un ADN y un examen psiquiátrico. En la audiencia que va a venir, cuando se formalice el cargo, el acusado tiene la oportunidad de hablar y él lo va a hacer”.

Leé más notas de La Opinión Austral