La diputada agredida por el Roña Castro dijo que "es inconsciente" el proyecto para darle un cargo de empleado público

Liliana Toro, diputada de la localidad de Caleta Olivia, cuestionó rotundamente a la creación de la "Ley Locomotora", la cual tiene como finalidad distinguir a ex campeones deportivos retirados que se encuentran atravesando una situación de exclusión dándoles un ingreso mensual, debido a que la misma lo considera inviable. Para hablar acerca de esto, la diputada Toro estuvo charlando con LU12 AM680 en donde expuso las razones por la cual se encuentra en disconformidad con la sanción de esta nueva Ley.

"Es totalmente inconsistente", dijo a la Radio LU12 AM680 de Río Gallegos sobre la posibilidad de dar un ingreso mensual equivalente a un empleado público de la provincia de Santa Cruz a los ex campeones deportivos retirados que no tienen ingresos de ningún tipo.

La "Ley Locomotora", presentada por el diputado Luis Garrido, generó fuertísimas controversias que se iniciaron dentro de la Cámara de Diputados, tal como publicó La Opinión Austral en su edición impresa de este jueves, y que continuaron en las redes sociales, cuando el propio destinatario del beneficio, Jorge el Roña Castro, salió a cuestionar en durísimos términos a la legisladora que pidió estudiar más la iniciativa por cuestiones económicas, pero también por dudas con respecto si era merecedor de la distinción.

Según pudo averiguar La Opinión Austral, el motivo serían los antecedentes en juzgados penales del “Roña”. EL boxeador, que tendrá su película en Netflix y peleará en Las Vegas una vez más, fue condenado por “homicidio culposo” al protagonizar un accidente en la ruta, cerca de Pico Truncado, en el que murió Zulma Duarte el 7 de julio de 1995. Además, en 2005 fue denunciado de abuso sexual por una ex pareja.

Pero en la entrevista por Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, la diputada que fue al colegio con el hermano se limitó a hablar de la “inconsistencia del proyecto“ porque la normativa que se quiere aprobar no especifica el “tiempo, no dice si es por un año, vitalicio o por 10, o por 100 o por 6 meses, tampoco tiene la imputación presupuestaria que por constitución nos exigen cada vez que creamos algo“.

Otra de las razones por las cuales la funcionaria considera que el proyecto es irrealizable es la incapacidad de poder sostener esa responsabilidad económica a lo largo del tiempo debido a los estragos que dejó la pandemia a su paso, haciendo especial énfasis en que "sabemos, en esta situación, la emergencia económica que estamos pasando".

Soy amiga de uno de sus hermanos

"Mi planteo no es a Locomotora ni jamás hablé de ninguna cuestión personal de él, es más, lo conozco y soy amiga de uno de sus hermanos. Nunca plantee cuestiones personales, aunque ahora me han llegado notas de las Araucarias y de varios organismos que hablan de su persona, pero mi planteo en la Comisión fue netamente del proyecto", enfatizó la diputada.

Toro hizo referencia a que en realidad ella no se opone a la norma en si, como fue públicamente dicho, si no que ella está “estudiando y trabajando“ el proyecto, pero consideró en que no puede sacarla 'sobre tablas' si tiene “evidentes inconsistencias y que ellos no pueden realizar contratos como los solicita dicho proyecto, debido a que, luego de los 6 meses del mismo, deben de pasar al estado de plata permanente y la cantidad de personas que deberían ser acreedores de este beneficio son incontables y no saben si la crisis económica por la que estamos atravesando podrá sostenerlo“.

Quieren saber a cuántos deportistas alcanzaría

El proyecto fue elevado mediante una nota al área de Deportes de la Provincia para saber exactamente la cantidad de personas que se encuentran en condiciones de recibir dicho beneficio, y luego fue a Economía para saber cuál sería la imputación presupuestaria total que se debería realizar, explicó la legisladora.

En base a estos análisis, y si existiese dicha reformulación de la misma y se considera que el proyecto es viable y, por sobre todas las cosas, sostenible, podrá llegar a existir la posibilidad que la Ley podría entrar en vigencia en cualquier momento, aunque todo ese proceso generalmente lleva un tiempo prolongado