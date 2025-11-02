El domingo, Bautista Andrade volvió a ocupar la escena grande del fútbol formativo. En un partido de inferiores entre Huracán y Godoy Cruz, el arquero categoría 2010 protagonizó una doble atajada que se difundió con rapidez en redes sociales. La acción resultó determinante: el Globo se impuso por 1–0 y el registro del cruce, publicado por el papá del futbolista, acumuló comentarios de elogio y reproducciones entre hinchas y captadores.

La jugada condensó reflejos, lectura y carácter. Primero, Andrade tapó un remate a quemarropa; de inmediato, se repuso para bloquear el rebote cuando el rival ya olfateaba el empate. La secuencia terminó en el saludo de sus compañeros y en un grito de desahogo que viajó de Parque Patricios a Río Gallegos, donde la comunidad que lo vio crecer sigue cada paso de su carrera.

El impacto del video no se explicó solo por lo espectacular de la atajada. Llegó en el contexto de un 2025 en el que Andrade encadenó señales de crecimiento. En agosto, el riogalleguense se entrenó con la Selección Argentina Sub-15 en el predio Lionel Andrés Messi, una convocatoria que ordenó objetivos y confirmó su proyección en el radar de la AFA.

Detrás del presente hay un recorrido que explica la solidez del momento. Andrade se formó en Ferrocarril YCF y Talleres de Río Gallegos, transitó seleccionados zonales y sumó rodaje fuera de la provincia, hasta que su llegada a Huracán alineó rutina y exigencia. El club de Parque Patricios le garantizó trabajo específico para arqueros, planificación semanal y un entorno de alta competencia. En ese marco, atajadas como la del fin de semana aparecieron como la consecuencia visible de un proceso menos visible: horas de repetición técnica, correcciones y lectura de juego.

La victoria por 1–0 quedó en la planilla. Lo que dejó la tarde, en cambio, trascendió el resultado. Bautista ratificó que su temporada no fue una sucesión de destellos aislados, sino una curva ascendente que ya tenía antecedentes concretos: su citación a Sub-15, su adaptación a la Pensión del Ducó y su consolidación en la categoría. El video viral funcionó como espejo de ese camino.